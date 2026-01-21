El triste final de Ter Stegen: se va al Girona para tener minutos y el Barça asume su sueldo

Ya es oficial. Marc-André Ter Stegen deja el FC Barcelona para jugar cedido en el Girona hasta el final de la temporada. El capitán azulgrana pone rumbo a Montilivi en busca de minutos y continuidad tras una campaña marcada por la falta de protagonismo. El club azulgrana y el Girona han alcanzado un acuerdo para la cesión del guardameta hasta el 30 de junio de 2026.

Ya se intuían las cosas cuando el portero alemán no viajó este martes con la expedición del Barça a Praga para disputar la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions. Antes de la salida del equipo, se despidió de sus compañeros en un momento cargado de emoción. Por la tarde, pasó la correspondiente revisión médica con su nuevo club en la Clínica Creu Blanca de Barcelona.

Una salida marcada por la falta de minutos

La decisión de Ter Stegen responde al ostracismo deportivo que ha vivido tras su recuperación de una grave lesión de rodilla. A sus 33 años, el guardameta necesita continuidad para mantener opciones de disputar el Mundial de este verano. Sin embargo, su situación en el Barça se había complicado de manera evidente.

Tras su recuperación, Joan García ya estaba plenamente consolidado en la portería azulgrana. Hansi Flick dio a Ter Stegen una oportunidad en el estreno de la Copa del Rey, en Guadalajara, pero el alemán volvió al banquillo en la siguiente eliminatoria, disputada en Santander, y tampoco tuvo minutos en la Supercopa de España. En total, esta temporada solo ha disputado 90 minutos oficiales.

La marcha de Ter Stegen no fue una más. El capitán se despidió de sus compañeros entre lágrimas, cerrando una etapa de más de once temporadas defendiendo la portería azulgrana. Su peso dentro del vestuario quedó reflejado también en las palabras de Alejandro Balde, que le dedicó un mensaje público. "Es un referente muy grande, prácticamente he crecido viéndolo y ahora es mi capitán. Desearle suerte, estoy contento con él y espero que gane confianza después de salir de una lesión", señaló el lateral en rueda de prensa.

Condiciones económicas de la cesión

Tal y como se había informado previamente, el FC Barcelona asumirá el 90 % de la ficha que le restaba por cobrar a Ter Stegen hasta el 30 de junio. Por su parte, el Girona se hará cargo de una cantidad cercana, aunque sin llegar al millón de euros. El acuerdo permite al club de Montilivi reforzar una posición clave sin asumir un coste elevado.

Para el Girona, la llegada del guardameta alemán supone un salto de calidad evidente bajo palos. El club considera determinante apuntalar la portería para asegurar cuanto antes la permanencia en Primera División y aspirar a escalar posiciones en la clasificación.

Once temporadas y media de historia azulgrana

Ter Stegen llegó al FC Barcelona el 19 de mayo de 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach, con solo 22 años, en un fichaje compartido con Claudio Bravo. En su primera temporada, bajo las órdenes de Luis Enrique, logró el triplete. Con el paso de los años se consolidó como titular indiscutible y referente del equipo.

En total, ha disputado 423 partidos oficiales con la camiseta azulgrana, en los que dejó la portería a cero en 176 ocasiones, lo que hace que sea el segundo portero con más partidos en la historia del club solo por detrás de Víctor Valdés con 534. Su palmarés incluye 20 títulos: 6 Ligas, 6 Copas del Rey, 1 Liga de Campeones, 5 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubs. Recientemente se fotografió con su último título, la Supercopa de España, de la que logró cuatro como jugador del Barça.

Una vez finalice su cesión y regrese al Spotify Camp Nou en junio, el futuro de Ter Stegen volverá a estar sobre la mesa. Con contrato hasta 2028 y la portería azulgrana en manos de Joan García, su etapa como protagonista en el Barça parece haber llegado a su fin, mientras en Girona afronta un nuevo reto cargado de ambición.