El Real Madrid venció 6 a 1 al Mónaco en lo que ha sido un partido que ha desatado la ilusión en el madridismo. Este miércoles, en Fútbol esRadio, Juanma Rodríguez comenta en qué momento se encontraba él y pedía cautela: "El Real Madrid está en un proceso de reconstrucción. El nuevo entrenador lleva 10 días. No sé puede analizar la trayectoria de Arbeloa".

Sin embargo, Juanma sí ve ahora un futuro más prometedor con el cambio en el banquillo: "la conclusión más positiva es que lo del martes pasó. Hay equipo para jugar a eso. Mucha gente decía que no había posibilidad para jugar al rock and roll que prometió Xabi Alonso. No estoy muy congraciado con mi afición, pero sé que al aficionado del Madrid le gusta el rock and roll. Al madridista no le importa encajar tres goles si marca siete. Vi un Madrid vertical, que pisa el área constantemente, cosa que no pasaba antes. Me divertí viendo al Madrid ante el Mónaco. Antes había muchos jugadores que pedían la pelota al píe", concluye.

"Los pitos no han hecho nada. Fue un escrache"

Y es que Juanma considera que Xabi Alonso era un tapón para el fútbol que no acababan de desplegar. "A los entrenadores del Real Madrid le van a mantener sus éxitos y sus fracasos. Yo creo que había un tapón (Xabi Alonso) en el vestuario y se ha destaponado. Ahora hay punto desde donde partir y se ha iniciado una reconstrucción. El entrenador ha dado un paso hacia delante poníendose al servicio de los jugadores. Yo lo veía tan claro… Arbeloa no está inventando nada. La habilidad es saber conectar con cada sensabilidad. Creo que ha habido un problema de gestión con Xabi Alonso que se ha complicado la vida. Dirán que es populista, pero yo creo que es inteligente cuando dice Arbeloa que la victoria es de los jugadores".

Sobre si los pitos del Bernabéu ante el Levante influyeron en la actitud y los futbolistas del Real Madrid, Juanma Rodríguez piensa que no. "Los pitos no han hecho nada. Si fuera así, no prescindirían de un entrenador que cuesta una pasta. Sería una solución para todos los equipos, no solo para el Real Madrid. No he creído nunca en los pitos. Nunca lo he hecho porque no sirve para nada. Un ejemplo gráfico de que no funcionan es Huijsen a quien le faltó poco para hacerse pipí".

Es más, Juanma creé que lo que se vivió el sábado fue un escrache: "lo que pasó el sábado no fueron pitos, fue un escrache. Fue una persecución con el objetivo de hacer daño a dos o tres jugadores. La afición ha comprado una mercancia avería. Ha comprado el boicot a tres jugadores. ¿A Bellingham por qué se le pitaba? ¿Por no jugar bien? No, se le pita porque en las redes sociales se dice que es un borracho. No ha denunciado porque es una perdida de tiempo", afirma.

Mucho se está comentando que quizá Arbeloa tiene un discurso exagerado para tan solo siete días en el cargo. "Me dicen que dice frases para las tazas de cafés. Entiendo que a un barcelonista le chirrié, pero a él le interesa hacer un puente entre afición y Vinicius".