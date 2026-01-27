El PSG de Luis Enrique se lleva a Dro y deja a Flick sin una de sus grandes promesas

El traspaso de Dro al Paris Saint-Germain ya es oficial y pone punto final a uno de los movimientos más comentados del mercado invernal. El FC Barcelona confirmó la salida del joven centrocampista sin detallar la cifra, aunque la operación se sitúa en torno a los 8,2–8,5 millones de euros, por encima de los seis millones que marcaba su cláusula de rescisión. El futbolista gallego, que cumplió 18 años el pasado 12 de enero, firma con el conjunto parisino hasta 2030 y se convierte en refuerzo del vigente campeón de Europa.

Lo que sí ha trascendido es que la operación no se resolvió mediante el pago unilateral de la cláusula, sino a través de un acuerdo directo entre clubes. En un primer momento se contempló que fuera el propio jugador quien abonara los seis millones en la sede de LaLiga para quedar libre, pero el PSG optó por negociar con el Barcelona y elevar la cantidad. Con ello, el club azulgrana ingresa más dinero y se evita una salida brusca a nivel institucional.

Origen del traspaso

Recordemos que esto no es algo de ahora mismo, sino que Dro comunicó su intención de marcharse pocos días después de alcanzar la mayoría de edad. En ese momento, la entidad azulgrana tenía previsto renovarle y ampliar su contrato más allá de 2027, siguiendo la línea aplicada con otras jóvenes promesas. Sin embargo, el centrocampista decidió no esperar y apostar por un cambio inmediato de escenario deportivo.

La decisión del futbolista no fue bien recibida por el entrenador alemán. Flick contaba con su evolución y dejó entrever su malestar por la salida, señalando que el entorno del jugador pudo influir de manera determinante. En las últimas semanas, Dro ya no había entrado en convocatorias, oficialmente por molestias leves, mientras se resolvía su futuro.

Luis Enrique, figura clave

Desde París, el PSG considera el fichaje una apuesta de presente y futuro. En la operación tuvo un papel decisivo Luis Enrique, técnico del conjunto francés, que mantuvo conversaciones directas con el jugador. El proyecto deportivo parisino y la confianza transmitida por el entrenador fueron determinantes para que el centrocampista se decantara por esta opción frente a propuestas de Alemania e Inglaterra.

Dro expresó públicamente su entusiasmo por el nuevo reto, subrayando el orgullo personal y familiar que supone unirse al PSG y su motivación por triunfar en un club al que seguía desde niño.

Un puente entre Barça y PSG

Más allá del plano deportivo, la operación simboliza un acercamiento entre Barcelona y Paris Saint-Germain tras años de relaciones tensas. Los contactos recientes entre Joan Laporta y Nasser Al Khelaïfi habían rebajado la frialdad institucional, y esta negociación se desarrolló en un clima más cordial. El acuerdo evitó conflictos legales y permitió cerrar la salida de forma pactada.

Laporta reconoció que la situación fue inesperada y que el club manejaba otro plan para el jugador tras cumplir los 18 años, pero asumió la marcha como parte de la dinámica del fútbol actual. Así, Dro cierra su etapa como azulgrana tras una irrupción precoz y abre una nueva en París, donde espera consolidar la proyección que le convirtió en una de las promesas recientes del fútbol español.