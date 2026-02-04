Guy Roux, sobre el fútbol femenino: "La mujer está hecha para dar a luz, con una pelvis más ancha"

A sus 87 años, Guy Roux, exfutbolista y exentrenador francés concedió una entrevista al periódico galo L'Est éclair en la que opinó sobre fútbol femenino. Aunque comenzó reconociendo su respeto por las jugadoras, aseguró que los partidos de Primera División femenina no son "espectaculares" y defendió diferencias físicas entre hombres y mujeres para justificar su opinión, lo que desató críticas y debate sobre sus comentarios.

Al comienzo de la conversación, Guy Roux afirmó sentir "un gran respeto por estas jóvenes que practican su deporte favorito", pero con el paso de los minutos, su visión pareció cambiar. "Si me preguntas si los partidos de fútbol femenino son espectaculares, te remito a que veas uno de la Primera División, que se juegan ante 800 espectadores", respondió.

A continuación, usó otro deporte para establecer la diferencia entre sexos: "Una vez conocí a una campeona europea de atletismo de 100 metros. Admitió que a pesar de todo lo que se entrenaba, Usain Bolt siempre le sacaba 12 o 14 metros en esa distancia. Hombres y mujeres no están hechos de la misma manera, no están hechos del mismo tejido".

Su visión de la mujer

Es después de la declaración anterior cuando procedió a explicar su idea respecto a este tema y cae en la polémica: "La mujer está hecha para dar a luz, con una pelvis más ancha. Y el fútbol no está hecho para pelvis anchas. Nuestras sub-14 le ganaron a nuestra selección absoluta femenina recientemente. Como estas chicas ahora juegan en Segunda División, probablemente serían las sub-15 quienes las ganarían hoy a ellas. Las mejores futbolistas femeninas son las que tienen la misma complexión que los chicos".

Finalmente, Guy Roux terminó su entrevista en L'Est éclair defendiendo la participación femenina en el fútbol ya que "al fin y al cabo, el fútbol es el entretenimiento número uno del mundo" y aseguró que "no hay razón para que la mitad de la población se vea privada del placer de jugar". Además, "conozco chicas que se lo pasan genial; están mejorando, es fantástico", cerró.

En 2025, durante un partido de homenaje al exjugador Djibril Cissé, donde participaron varias leyendas del fútbol francés, Roux realizó una descripción del encuentro que estaba presenciando que también fue controvertida: "¿Quieren que haga una comparación atrevida? Es como un partido de fútbol femenino?", sostuvo.