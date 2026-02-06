Del Atlético de Madrid se dicen muchas cosas y en cuanto a juego y propuesta hay muchas leyendas urbanas. Lo habrá hecho mejor o peor durante el año, pero si algo ha caracterizado a los rojiblancos este curso es intentar tener más posesión y jugar más por dentro. De hecho hasta la llegada de Lookman, no tenían un jugador en banda para regatear.

Giuliano, Baena, Cardoso, Koke o Pablo Barrios han intentado jugar mucho por dentro y lejos están las habituales mentiras sobre el balón largo del Atlético. Eso sí, Bartra y el Betis compraron las mentiras sobre el Atlético... y se llevaron cinco.

Así confesaba Bartra que no esperaban al Atlético de Madrid jugando así:

Bartra, sorprendido con el planteamiento de Simeone. "Esperábamos que iban a jugar con dos puntas más fijos arriba, pero han venido a hacer superioridades por dentro. Esa ha sido un poco la clave". 🔗 https://t.co/fLrRQCgd11 🔗 pic.twitter.com/DVpFFrWmsf — ElDesmarque (@eldesmarque) February 5, 2026

Hay que recordar que el Atlético de Madrid ya había ganado este año en Sevilla sin Lookman y con goles de Giuliano y Baena. Fue 0-2 en Liga y supuso la primera victoria colchonera importante fuera de casa.

El día de ese 0-2, el Atlético firmó un partido muy serio y aunque ni mucho menos rozó la excelencia de anoche en Sevilla sí jugó mucho por dentro brillando jugadores como Baena y Pablo Barrios.