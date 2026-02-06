Rodrygo se lesiona y no estará contra el Valencia

El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes fue diagnosticado este viernes con "una tendinosis en el isquio de su pierna derecha" después de perderse el entrenamiento, y será baja para el duelo de LaLiga EA Sports contra el Valencia el domingo.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una tendinosis en el isquio de su pierna derecha. Pendiente de evolución", anunció el cuadro blanco en un comunicado.

Rodrygo apuntaba al once de Mestalla con la baja por sanción de Vinícius, pero Álvaro Arbeloa tendrá que dar una vuelta de tuerca más a su alineación. Rodrygo, que lleva un mes de problemas musculares, es duda también para el duelo contra la Real Sociedad el próximo día 14, un nuevo contratiempo para su deseo de ganar minutos con el nuevo entrenador blanco, sabiendo además que no podrá jugar por sanción en el 'playoff' de Champions.