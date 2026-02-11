El Tottenham despide a Thomas Frank tras once meses de caos

El Tottenham Hotspur ha anunciado el despido de Thomas Frank como entrenador del primer equipo después de la mala racha de resultados que ha llevado al conjunto londinense a situarse en la parte baja de la clasificación. El club toma la decisión a once días de su próximo compromiso liguero, previsto para el 22 de febrero ante el Arsenal.

Frank, que asumió el cargo el pasado mes de junio en sustitución de Ange Postecoglou, apenas ha permanecido nueve meses al frente del equipo. Su etapa concluye con el Tottenham en la decimosexta posición de la Premier League, solo tres puntos por encima del descenso.

Una racha que precipitó la decisión

El técnico danés cierra su etapa con un balance de trece victorias, once empates y trece derrotas en todas las competiciones. En la Premier League, el equipo acumula ocho partidos consecutivos sin ganar, la peor racha del club en la competición desde 2008, cuando el banquillo estaba en manos de Juande Ramos.

La derrota de este martes ante el Newcastle United resultó determinante. El Tottenham solo ha ganado un partido en casa en lo que va de 2026 y ha perdido cinco de sus últimos nueve encuentros oficiales. La situación deportiva se ha trasladado también a la grada, donde los abucheos se han convertido en una constante en el Tottenham Hotspur Stadium.

El comunicado del club

Estas han sido las palabras de la entidad inglesa para anunciar el adiós del técnico: "El club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador jefe masculino y Thomas Frank se marchará hoy. Thomas fue designado en junio de 2025 y estamos decididos a brindarle el tiempo y el apoyo necesarios para construir el futuro juntos", explican.

"Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la Junta a concluir que es necesario un cambio en este punto de la temporada. Durante su trayectoria en el club, Thomas se ha comportado con un compromiso inquebrantable, dándolo todo para impulsar el club. Le agradecemos su contribución y le deseamos mucho éxito en el futuro", completan el mensaje.

La Champions, único respiro

En las competiciones domésticas, el equipo cayó en su estreno en la FA Cup frente al Aston Villa y fue eliminado en la segunda ronda de la Copa de la Liga por el propio Newcastle. La única nota positiva del mandato de Frank llegó en la Liga de Campeones.

Cinco de sus trece victorias se produjeron en esta competición, donde logró clasificar a los Spurs de los cuartos a los octavos de final. Ese rendimiento europeo permitió al técnico mantener crédito durante parte de la temporada. Sin embargo, los resultados en el campeonato liguero terminaron por pesar más en la valoración final del club.

Inestabilidad y contexto interno

El periodo de Frank también estuvo marcado por cambios en la dirección del club, incluida la salida de Daniel Levy, figura histórica en la gestión del Tottenham. En el vestuario surgieron episodios de tensión, como las críticas públicas del capitán Cristian ‘Cuti’ Romero hacia la directiva y la sanción interna a Yves Bissouma por reiterados retrasos.

A ello se sumó una crisis de lesiones que llegó a dejar hasta once bajas del primer equipo en varios encuentros. Pese a este contexto, el entrenador contó con refuerzos valorados en 265 millones de euros desde el verano, entre ellos Xavi Simmons, Mohammed Kudus, Conor Gallagher, Mathys Tel, Kevin Danso y la cesión de Randal Kolo Muani.

La salida de Frank prolonga la inestabilidad en el banquillo del norte de Londres. Desde la marcha de Mauricio Pochettino en 2019, por el Tottenham han pasado José Mourinho, Nuno Espírito Santo, Antonio Conte, Ange Postecoglou y ahora el técnico danés sin lograr continuidad.