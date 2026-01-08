Incendio en el Tottenham: Thomas Frank posa sonriente con una taza del Arsenal y Cuti Romero ataca a la directiva

El Tottenham se encuentra en un momento complicado, ocupa la decimocuarta posición en la clasificación de la Premier League con solo 27 puntos y lejos de las posiciones europeas. El conjunto inglés perdió el duelo ante el Bournemouth, equipo dirigido por Andoni Iraola, y el técnico de los Spurs protagonizó un descuido en la previa del encuentro.

Thomas Frank fue captado por las cámaras con una taza negra en la que aparecía grabado el escudo del Arsenal, rival del norte de Londres. Además, el entrenador aparece sonriente mientras sujeta el objeto. Al ser preguntado en rueda de prensa, aseguró: "No me di cuenta. Sería completamente estúpido por mi parte haberlo cogido si lo hubiera sabido. Es un poco triste que me tengan que preguntar sobre eso. Nunca haría algo tan estúpido", volvió a recalcar Frank.

Thomas Frank photographed drinking from an Arsenal-branded cup at Bournemouth.🤦‍♂️ pic.twitter.com/JfDPAmIUHd — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 7, 2026

Críticas a los altos cargos y un mensaje para la afición

Ante el Bournemouth, el Tottenham perdió en el minuto 95 (3-2) después de haberse adelantado en el marcador. El conjunto ha perdido ocho partidos de 21 disputados en la Premier League y tan solo ha sumado los tres puntos en siete ocasiones. La última victoria fue ante el Crystal Palace (0-1) a finales del año pasado.

Después del partido, Cuti Romero, uno de los capitanes del equipo, quiso dar la cara ante la situación que atraviesan: "Pedimos disculpas a todos los aficionados que nos siguen a todas partes, que siempre están ahí y seguirán estándolo. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos afrontándolo e intentando darle la vuelta a la situación, por nosotros mismos y por el club".

A continuación, lanzó unas palabras dirigidas a la directiva: "En momentos como este, deberían ser otras personas las que salieran a hablar, pero no lo hacen, como viene ocurriendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para contar algunas mentiras".

Por último, aseguró: "Nos quedaremos aquí, trabajando, manteniéndonos unidos y dando todo lo que tenemos para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantener la calma, trabajar más duro y seguir adelante todos juntos, es parte del fútbol. Todos juntos, será más fácil". El argentino recibió el apoyo de algunos de sus compañeros, como Pedro Porro que comentó: "Amén. A seguir hermano. Nos quedan muchas batallas".