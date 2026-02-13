Joan Laporta es asqueroso y Hansi Flick un prepotente

La goleada del Atlético de Madrid al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ha acaparado gran parte de la tertulia de Fútbol esRadio en la que, además de Sergio Valentín, director y presentador, estuvieron Dani Blanco, Gonzalo Heredero y David Vinuesa que tenía ganas de contestar a Hansi Flick y Joan Laporta, quienes se han quejado del arbitraje en el Metropolitano: "Asqueroso lo que ha hecho Joan Laporta. Igual que la prepotencia que hay con dos gestos que se vieron ayer. Uno de Lamine Yamal diciéndole a Nahuel Molina, "tú quién eres"; y Hansi Flick, que lo tiene muy claro. Dos goles en la primera parte, dijo ayer, y dos goles en la segunda. Si eso no es prepotencia, que venga Dios y lo vea. De caballero tiene bastante poco. El equipo que más ha robado en el fútbol español es una auténtica locura. ¿De qué estamos hablando? ¿Pero esto qué es? Es tremendo. El equipo más ladrón, por lo menos de los últimos 30 años", afirmó David que también quiso que se dejara de repetir eso de que el Atlético solo pelea ante el Real Madrid y no ante el Barcelona: "que yo sé para el Atlético de Madrid, en los últimos dos años le ha ganado 1-2 en Montjuïc, le empató a 4 también en Montjuïc y le ganó ayer 4-0".

Sobre el partido, Gonzalo Heredero recalcó que el Barcelona no es tan superior como se quiere vender: "en el momento en que se ha encontrado un equipo con una velocidad muy superior a la media de los equipos con los que juega el Barcelona en La Liga española y con más calidad de la que tienen esos equipos, pues se le ven las costuras al Barcelona. Y no solamente se le han visto contra el Atlético de Madrid, sino también en algunos partidos en Europa. Yo creo que es un equipo, el Barça, que es superior al 90% de los equipos aquí en España, pero que cuando se le pone delante un equipo como el Atlético de Madrid ayer, con esa velocidad, insisto, con esas bandas, con esa calidad en la finalización, pues juega con un sistema absolutamente suicida". Sergio ya dejó el término suicida atrás y calificó el plan de Flick como "absurdo" por no corregir algo que era evidente que hacía aguas.

"¿Cuántos fueras de juego le pitan al Atlético de Madrid? Me parece que muy pocos. ¿Por qué? Porque los desmarques es que parten desde el campo del Atlético de Madrid… Puede no gustarte o sí, pero lo de ayer es absurdo", añadió. Ninguno de los tertulianos entendió el cambio de Flick al sacar a Casadó por Lewandowski. Gonzalo hubiera metido a Bernal y Sergio, además de esa opción, añadió que podía haber metido a Araujo y adelantar a Eric García, pero sobre todo "tenía que retrasar la línea de su defensa".

Para Dani Blanco la clave fue que el centro del campo del Barcelona no funcionó, pero tanto David como Gonzalo ponderaron las bandas del Atlético: "Todos los goles son en transiciones rápidas, para lo cual el centro del campo muchas veces no cuenta, y para mí es la superioridad que creó el Atlético de Madrid en banda continuamente. Hasta Nahuel estuvo increíble", comentaron. Ya no es solo la derecha, ahora también es la izquierda con la llegada de Lookman.

Otra clave es la motivación de los futbolistas del Atlético de Madrid, algo que le enfada a Gonzalo. "A mí eso me indigna, me indigna. Porque contra el Rayo Vallecano me temo lo peor. Es que ya me conozco a este equipo. Les quedan una serie de partidos vistosos. En esos lo van a dar todo. Lo darán todo en el Camp Nou con el Barcelona en Copa y en Champions. En Liga se van a dejar ir. Se enchufan en los días que les apetece". David aprovechó para quitar responsabilidad a Simeone, pero Sergio le recordó la época en la que Simeone les tenía enchufados todos los partidos: "Igual que decíamos eso de Simeone, si ahora no lo consigue, tampoco podemos descargar a Simeone de esa responsabilidad".

Sobre las posibilidades del Barcelona para remontar, aunque todos coincidían en sus pocas opciones, recordaban el potencial del equipo azulgrana: "el Barcelona es capaz de meterte no sé cuántos goles, porque son muy buenos. Ya lo hemos visto ante el propio Atlético de Madrid. En 20 minutos te puede meter tres goles".

También dio tiempo a repasar lo más destacado de la rueda de prensa de Arbeloa. El Real Madrid juega el sábado ante la Real Sociedad y para todos, esta goleada en Copa beneficia al Real Madrid.

