La chulería de Hansi Flick con un periodista: "¿No tienes opinión?"

El FC Barcelona cayó derrotado en Montilivi después del tanto de Fran Beltrán en el minuto 86 que culminó la remontada del Girona. Los futbolistas blaugranas pidieron una falta sobre Koundé al inicio de la jugada que precedió al tanto, pero el colegiado no vio infracción señalable y desde la sala VAR tampoco se vio necesaria una revisión en la pantalla.

Tras el pitido final, la tensión siguió en la zona mixta y uno de los reporteros de DAZN lo vivió en primera persona. El periodista preguntó a Hansi Flick sobre esa posible falta sobre el defensa francés: "Te vimos pidiendo explicaciones al árbitro después del partido, quizás por esa falta sobre Koundé en el segundo gol", le dijo.

"¿Qué opinas, fue falta o no? Vamos, ahora puedes decirlo", instó el técnico alemán con rostro muy serio al periodista. Este le explicó que se encontraba allí para preguntar y no para opinar: "No, no, estoy aquí para preguntar". Seguidamente, Flick lanzó una nueva pregunta: "¿No tienes opinión?", esbozando una leve sonrisa.

La tensión de hansi Flick al ser preguntado sobre la acción de la polémica#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/HKS8qgjPIP — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

"No", insistió el periodista. En esos momentos, el entrenador fue tajante: "Vale, entonces yo tampoco tengo nada que decir". Una vez terminada esta frase, de nuevo con una sonrisa pícara, se dio la vuelta y desapareció del plano de la televisión en pleno directo.

En la rueda de prensa, de nuevo fue preguntado por la acción y su respuesta no cambió mucho a lo contestado minutos antes al periodista de DAZN: "¿Qué piensas tú? ¿Falta, no? No hace falta decir nada más". Sin embargo, también explicó que no criticaba la actuación arbitral, ya que el equipo no había hecho un buen partido: "Si hubiéramos jugado bien, podría criticar la decisión. Pero no lo quiero hacer para que sirva de excusa", explicó.