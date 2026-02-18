Matías Almeyda recibe una dura sanción de siete partidos

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, ha sido sancionado con siete partidos de suspensión por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras su expulsión y el rifirrafe con el árbitro navarro Galech Apezteguia durante el empate 1-1 ante el Alavés. El técnico se perdería así la mitad de lo que queda de LaLiga, unas 14 jornadas, y reaparecería ante el Levante.

El castigo de siete encuentros se distribuye de la siguiente manera: dos partidos por protestas al árbitro, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los colegiados y uno por conducta contraria al buen orden deportivo.

Además, en ese mismo partido fueron sancionados los jugadores del Sevilla Joan Jordán y Juanlu, con dos y un partido respectivamente, por su expulsión y comportamiento hacia el árbitro del encuentro. El Comité también impuso una multa al Sevilla por represión pasiva de conductas violentas, xenófobas, e intolerantes.

Precedentes en España

La última medida similar se aplicó a Diego Pablo Simeone, también argentino, en la temporada 2014-15, cuando fue castigado con ocho partidos tras ser expulsado en la Supercopa de España entre Atlético y Real Madrid. El acta recogía que Simeone golpeó al cuarto árbitro y mostró descontento de forma reiterada antes de retirarse al vestuario.

Otro ejemplo se produjo con Juan Antonio Anquela, entrenador del Numancia en Segunda División, sancionado con seis partidos por insultos graves y amenazas al equipo arbitral en un choque contra el Girona. Por último, en Primera División, Txetxu Rojo fue castigado con nueve partidos en el año 2000 tras enfrentarse al árbitro en el túnel de vestuarios y pronunciar graves insultos, según el acta oficial.