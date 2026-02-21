El mejor partido de Sorloth como rojiblanco tumba al Espanyol (4-2)

El Atlético de Madrid goleó al Espanyol (4-2) en un partido en el que se vio obligado a remontar un 0-1 del equipo catalán, anotado al poco de comenzar el encuentro. Sorloth en la primera mitad y Giuliano, Lookman y otra vez Sorloth en la segunda voltearon el marcador hasta el 4-1, maquillado por un tanto de Edu Expósito (4-2), en el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

En el minuto 6 Jofre Carreras remató a gol (0-1) un centro de Dolan y en el 21 Sorloth marcó el 1-1 al rematar a la red de Marko Dmitrovic en el área pequeña un centro de Llorente. Con el empate se llegó al descanso.

En la segunda parte, en el minuto 49, Giuliano culminó con el 2-1 una bonita jugada del Atlético con un último pase de Baena al argentino dentro del área para dejarlo solo ante Dmitrovic, al que batió de tiro cruzado.

En el minuto 58, Lookman remató de cabeza a la red un balón peinado por Matteo Ruggeri en el primer palo tras la salida de un córner (3-1). Fue el cuarto gol de Lookman en seis partidos desde que fichó por el Atlético en el pasado mercado de invierno.

En el minuto 72, Sorloth firmó de cabeza el 4-1, tras un centro de Ruggeri desde la izquierda. En el minuto 80, Edu Expósito anotó el 4-2 de un disparo lejano con la zurda. El mejor partido de Sorloth como rojiblanco tumbó a su rival y deja al Atlético con mejores sensaciones. El noruego marcó dos goles y dio un palo. Fue dominante. Lookman y Giuliano marcaron también. Ahora toca Europa y el Club Brujas.