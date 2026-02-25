Vuelve el Piqué más infantil: pancarta en Madrid llamando cono a Arbeloa

La Kings League ha estado un poco parada desde que Brasil se proclamó campeón de su segunda Kings World Cup el pasado 17 de enero, ya que los equipos se han estado preparando para el comienzo de la nueva temporada, que arranca el próximo 1 de marzo en Barcelona. Por este motivo, la Gran Vía madrileña ha amanecido con una gran pancarta en la que se anuncia el regreso y se apunta directamente al técnico madridista Álvaro Arbeloa.

"No somos tan CONOcidos, pero lo seremos. La Kings League vuelve el 1 de marzo", dice el texto que acompaña una foto con las 12 nuevas equipaciones que lucirán los clubes de la competición. El cartel hace alusión a un comentario que realizó Gerard Piqué, creador y responsable de esta innovadora liga de fútbol, en 2015 sobre Arbeloa: "Arbeloa se autoproclamó amigo mío, pero solo es conocido, cono... cido", aseguró el culé.

Buenos días, Madrid 👋 pic.twitter.com/TdKHPg8WXc — Kings League Spain (@KingsLeague) February 25, 2026

El entonces defensa blaugrana afirmó días después que no tenía nada más que aportar sobre esas palabras que habían causado revuelo, "solo que Arbeloa era un conocido y cada uno interpretó lo que quería. Fui muy claro y no tengo que decir nada más de esto".

Primeras pistas

Respecto al cartel con el que la Kings League ha dado los "Buenos días" a Madrid, en la tarde de ayer Piqué ya realizó algún adelanto de manera privada compartiendo la imagen. "Mira la pancarta a ver si te gusta, me lo han pasado hoy", le dijo el catalán a Iker Casillas en una charla que mantuvieron ambos exfutbolistas.

El de Móstoles procedió a mirar el mensaje enviado por el catalán a su teléfono móvil y aseguró entre risas: "¡Cómo te gusta enredar!". Piqué se excusó diciendo que él había recibido la pancarta durante el día para aprobarla y que "no tenía ni p*** idea". Eso sí, "la he aprobado". Un día después de esta conversación todo el mundo ha descubierto la imagen que Casillas recibió.