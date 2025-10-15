Piqué vuelve con su obsesión antimadridista y acusa al Real Madrid de "robar por naturaleza"

El exjugador del Real Madrid, Marcelo, ha dado el salto a la Kings League como jugador y presidente de Skull FC, equipo que liderará junto al creador de contenido Plex. En un vídeo subido por este último, Gerard Piqué protagonizó un intercambio de declaraciones con el brasileño, reavivando las históricas polémicas entre madridistas y azulgranas a raíz de las decisiones arbitrales en LaLiga.

"Lo de los árbitros con el Madrid está siendo increíble, os están dando la liga a otro nivel", le reprochó Gerard Piqué a Marcelo. El catalán lo decía en referencia al último partido disputado por los blancos en el Santiago Bernabéu ante el Villarreal y lo que sucedió en el Sevilla-FC Barcelona de esa misma jornada: "El partido del Madrid es una vergüenza y luego a nosotros nos pitan un penalti de Araujo en el minuto 10 que no lo es".

El futbolista brasileño evitó entrar en polémicas y aseguró que "no veo fútbol". Piqué siguió en su línea y apuntó: "En el Bernabéu, es que no sabéis lo que es. Roban por naturaleza ya. Se quejan si no roban. Te roban y cuando hay un día en que no lo hacen se quejan por no haberlo hecho". Y no paró ahí, siguió señalando: "Sin VAR, los atracos que hacíais eran increíbles. Con VAR, por fin, el Madrid no roba tanto. Es histórico".

El ADN del Real Madrid

Ante todas esas afirmaciones del exfutbolista de la selección española, Marcelo aprovechó para recordar un penalti no pitado a Cristiano Ronaldo en el Camp Nou que, además, terminó con el luso expulsado: "Encima lo expulsaron. Le enseña una amarilla por un penalti". Piqué justificó la decisión del árbitro en aquel partido: "Le sacan una amarilla por empujar a un árbitro que tendría que ser roja y se está quejando... ¡Solo faltaría, es que es roja directa! Se quejan cuando no pueden robar. Ya es el ADN del Real Madrid."

Además, Marcelo confesó lo que pensaban de Gerard Piqué en el vestuario durante la etapa de Mourinho, cuando la rivalidad era aún mayor: "Qué gilip**, qué pesado, qué chulo... yo era el primero en decirlo". Entre risas, el catalán contestó: "Hubo un momento en el que llegaba al Bernabéu y pensaba que era mi casa, como encima me llamo Bernabéu de apellido". Por último, lanzó otro dardo: "Otro día tenemos que hablar de las campañas mediáticas de vuestro presidente cuando las cosas van mal".