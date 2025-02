Piqué se cansa de los empates a cero cuando se pagan hasta "200 o 300 euros" por una entrada y plantea la solución

Piqué y sus innovaciones. El exfutbolista creó la Kings League en 2022 siendo el responsable absoluto de los cambios que se van produciendo en el reglamento de esta competición, con el ‘show’ en el centro de todo con el objetivo de enganchar a los más jóvenes. Sin embargo, sigue dando ideas para mejor el resto de competiciones de fútbol.

En una entrevista concedida a Iker Casillas para su nuevo podcast 'Bajo los palos', Gerard Piqué lanzó una propuesta a considerar de cara a que los encuentros no puedan terminar en empate. Para el exfutbolista del FC Barcelona "el fútbol tiene que ser entretenimiento, si no, se volverá aburrido" por lo que finalizar un encuentro con empate sin goles no es una experiencia para los aficionados que acuden al estadio: "Lo que más entretiene en el fútbol es el gol. No puede ser que un partido termine 0-0"

El remedio de Piqué

En la charla con Casillas, comenzó explicando que no puede ser que las personas que compran una entrada de fútbol se gasten una cantidad de dinero elevada para ver un empate a cero: "No puede ser que tu vayas a un estadio y te gastes, dependiendo del estadio, 100 euros, 200 euros o 300 euros en un partido de Champions y acabe el partido 0-0". "Tendría que pasar algo para que esto no fuera así".

La sugerencia "para valorarla" del que fuera central del FC Barcelona y de la selección española pasar por no sumar ningún punto: "Acabas 0-0, cero puntos para los dos equipos. ¿Qué pasaría? En el minuto 70 se abriría", concluyó Gerard. Un novedoso cambio para alentar a los equipos en su camino hacia la victoria.

Modificaciones en el mercado de fichajes

En el mes de enero, como presidente de la Kings League, también hizo modificaciones en el formato del mercado de fichajes. El 'mercato' se abría el 20 de enero tras terminar el Mundial de Italia. No contento con que los movimientos se comenzaran a realizar antes de ese día, Piqué dejó claro a los participantes: "No queremos que vengan aquí con los deberes hechos y no haya nada de chicha. Queremos negociación, que haya un poco de jaleo..." Y confirmó: "Se vendrán modificaciones, show, dinero, enfados y lloros", en su línea por hacer de la competición un entretenimiento.

Más allá de nuestras fronteras

Esta semana se anunció el lanzamiento de la Kings League Brazil tras el éxito de la Kings World Cup. El presidente de esta nueva liga será el exmadridista Kaká quien reconoció que era "un honor y una gran emoción" asumir dicho cargo. Además alabó la labor de Piqué: "El proyecto de Gerard con la Kings League es fantástico, y para mí fue muy sencillo tomar la decisión de unirme". Para finalizar, también expresó su deseo de "construir algo verdaderamente especial con la Kings League Brazil".

Neymar, una de las estrellas futbolísticas reconocidas mundialmente, formará parte de la competición como propietario de uno de los equipos participantes: Furica F.C. Además, el patrocinador oficial de las equipaciones, de los uniformes de los árbitros y del balón de la competición será Adidas.