La brutal coz que Sánchez Martínez no vio y dejó a Krstovic con el rostro ensangrentado

Sánchez Martínez fue el colegiado designado para dirigir el encuentro entre Atalanta y Borussia Dortmund. El final de esta eliminatoria estuvo marcado por una jugada en la que Nikola Krstovic terminó con el rostro ensangrentado en el área, pero el español no señaló infracción en los primeros momentos. Finalmente, la revisión del VAR hizo que se pitase la pena máxima, dando un triunfo muy importante al conjunto italiano.

Tres fueron los minutos de añadido y el 3-1 a favor del Atalanta dominaba en el marcador, aunque el equipo necesitaba un gol más para poder culminar la remontada y mantenerse en la competición europea. Los de Palladino atacaban en busca de ese tanto y el montenegrino Krstovic metió la cabeza para rematar un centro de Mario Pašalić. Sin embargo, el delantero recibió una coz de Ramy Bensebaini que le hizo terminar con cortes en la cara y llena de sangre.

😱 Sánchez Martínez no vio este penalti en directo 🚨 Final loco para el pase a los octavos de la @Atalanta_BC #TodoPasaEnTuBar pic.twitter.com/En3Em8hhu0 — Bar TV (@bar_tv) February 25, 2026

Ante esa jugada, Sánchez Martínez no pitó nada y necesitó la ayuda del videoarbitraje para terminar señalando la pena máxima y expulsando a Bensebaini. En el minuto 98, el serbio Lazar Samardzic cogió el balón para lanzar el penalti y batió a Gregor Kobel para no caer eliminado en la Liga de Campeones.

El protagonista de la acción quiso enseñar en redes sociales sus "heridas de guerra" después del encuentro. Desde la camilla de curas compartió un carrusel de imágenes en el que mostraba entre otras fotografías, la brecha: "Nos vemos pronto en la cancha. Vamos Atalanta", publicó junto a dos corazones con los colores del club italiano. Los rivales a los que se pueden enfrentar ahora son el Arsenal y el Bayern de Múnich.