Menú
Fútbol

La brutal coz que Sánchez Martínez no vio y dejó a Krstovic con el rostro ensangrentado

El árbitro español tuvo que acudir al VAR para señalar la pena máxima y gracias a ese tanto la Atalanta se clasificó para octavos en el último minuto.

El árbitro español tuvo que acudir al VAR para señalar la pena máxima y gracias a ese tanto la Atalanta se clasificó para octavos en el último minuto.
Captura del vídeo en el que el futbolista recibe la patada | @BarTV

Sánchez Martínez fue el colegiado designado para dirigir el encuentro entre Atalanta y Borussia Dortmund. El final de esta eliminatoria estuvo marcado por una jugada en la que Nikola Krstovic terminó con el rostro ensangrentado en el área, pero el español no señaló infracción en los primeros momentos. Finalmente, la revisión del VAR hizo que se pitase la pena máxima, dando un triunfo muy importante al conjunto italiano.

Tres fueron los minutos de añadido y el 3-1 a favor del Atalanta dominaba en el marcador, aunque el equipo necesitaba un gol más para poder culminar la remontada y mantenerse en la competición europea. Los de Palladino atacaban en busca de ese tanto y el montenegrino Krstovic metió la cabeza para rematar un centro de Mario Pašalić. Sin embargo, el delantero recibió una coz de Ramy Bensebaini que le hizo terminar con cortes en la cara y llena de sangre.

Ante esa jugada, Sánchez Martínez no pitó nada y necesitó la ayuda del videoarbitraje para terminar señalando la pena máxima y expulsando a Bensebaini. En el minuto 98, el serbio Lazar Samardzic cogió el balón para lanzar el penalti y batió a Gregor Kobel para no caer eliminado en la Liga de Campeones.

El protagonista de la acción quiso enseñar en redes sociales sus "heridas de guerra" después del encuentro. Desde la camilla de curas compartió un carrusel de imágenes en el que mostraba entre otras fotografías, la brecha: "Nos vemos pronto en la cancha. Vamos Atalanta", publicó junto a dos corazones con los colores del club italiano. Los rivales a los que se pueden enfrentar ahora son el Arsenal y el Bayern de Múnich.

En Deportes

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida