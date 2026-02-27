La Fiscalía pide un año de cárcel por insultos racistas a Mbappé en el Tartiere

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una pena de prisión y sanción económica para el individuo acusado de atacar verbalmente a la estrella merengue Kylian Mbappé durante el encuentro disputado en el estadio ovetense.

Según el escrito de conclusiones provisionales presentado ante el Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo, el incidente se produjo tras un tanto del delantero. El acusado, actuando con evidente desprecio al color de piel del deportista, realizó gestos y gritos vejatorios que le provocaron sentimientos de humillación.

Las cámaras de televisión captaron el momento, que fue difundido en un programa y en la red social X, alcanzando un impacto mundial con cientos de miles de visualizaciones, lo que agravó el daño moral sufrido por el jugador.

El Ministerio Público detalla que, aunque el procesado había consumido bebidas alcohólicas, los hechos constituyen un delito contra la integridad moral con la agravante de discriminación, por lo que solicita un año de cárcel.