La mentira del Barcelona sobre la foto de Griezmann: fue un ajuste de cuentas

El Atlético cayó en el Camp Nou (3-0), pero fue una derrota con sabor a victoria gracias al resultado conseguido en la ida de semifinales de Copa del Rey (0-4). Con un resultado global a favor de los colchoneros de 4-3, certificaron su pase a la final de Copa del Rey que se disputará en La Cartuja. Después del pitido final, Griezmann envió un mensaje al rival con cierta carga irónica trayendo recuerdos del pasado.

En la pasada campaña después de que los blaugranas ganaran 2-4 en el Metropolitano, con remontada incluida –ya que los de Simeone comenzaron poniéndose 2-0 en el marcador–, el club compartió una imagen de los once futbolistas del FC Barcelona haciendo un corro y en un plano por delante aparecía Griezmann. "Esta foto va muy dura", era la frase que acompañaba la publicación.

Tras sellar el pase a la final del torneo del KO, esa fotografía tuvo respuesta. El delantero francés utilizó la misma frase, pero lanzando una cuestión al aire: "¿Esta foto va muy dura?", con tres emoticonos de caras sonrientes tapándose la boca. A diferencia de hace un año, el rojiblanco aparecía de pie, con los puños cerrados en señal de victoria y al fondo dos futbolistas culés tirados en el césped.

Un futuro incierto

En los últimos días, los rumores sobre una posible marcha de Antoine Griezmann a Orlando se han intensificado y, después del partido, una de las preguntas realizadas a Simeone estuvo relacionada a la presencia o no del delantero en La Cartuja. Según las informaciones conocidas, de producirse la marcha a la MLS sería antes de abril, siendo la final el día 18 de ese mes.

El técnico argentino afirmó que "ojalá que sí" juegue la final con el Atlético de Madrid. "Se la merece más que nadie. Hoy lo que corrió fue una cosa increíble. La calidad y el talento que sigue teniendo lo va a seguir manteniendo toda su vida. ¿Qué puedo agregar más de todo lo que ustedes saben que siento por él? Lo quiero mucho, quiero lo mejor siempre para él", señaló.