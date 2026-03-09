El socio de Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla: "Va todo bien"

El proceso para la posible compra del Sevilla FC por parte de un grupo inversor encabezado por Sergio Ramos continúa avanzando. Así lo ha asegurado Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital y principal socio del futbolista en la operación, quien este domingo afirmó que el proceso "va todo bien".

El empresario argentino estuvo presente en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para presenciar el partido de la jornada 27 de LaLiga entre el Sevilla y el Rayo Vallecano, que terminó con empate 1-1. Su presencia en el estadio ha sido interpretada como una señal de que las negociaciones siguen su curso.

A la salida del encuentro, Ink fue abordado por los medios y se mostró optimista sobre el futuro de la operación. "Va todo bien", afirmó brevemente, asegurando además que está convencido de que la compra del club podría materializarse.

🚨 IMAGEN @ZonaMixta__ 🔥🔴⚪️ Martin Ink, socio de Sergio Ramos y CEO de Five Eleven Capital, habla por primera vez sobre la compra del @SevillaFC: 💥 "Va todo bien" ✅ "¿Estás convencido de que se hará? SÍ" pic.twitter.com/sPtzoUaRuW — Zona Mixta (@ZonaMixta__) March 8, 2026

En pleno análisis de las cuentas

El grupo inversor liderado por Sergio Ramos se encuentra actualmente en la fase de due diligence, un proceso de auditoría en el que se analizan en profundidad las cuentas y la situación económica del club antes de presentar una oferta definitiva.

Este análisis se produce dentro del periodo de exclusividad acordado con los principales accionistas del Sevilla. Durante ese tiempo, el grupo de Ramos tiene acceso a la información financiera de la entidad para evaluar la viabilidad de la operación.

El plazo de exclusividad es de tres meses y debería expirar en abril, por lo que la decisión final sobre la compra del club podría producirse en las próximas semanas.

Un principio de acuerdo previo

El inicio del proceso se remonta a enero, cuando Sergio Ramos y su socio Martín Ink firmaron con los principales accionistas del club una carta de intenciones, conocida como LOI por sus siglas en inglés.

Este documento recoge los términos preliminares de una posible operación de compra, incluyendo aspectos como la estructura del acuerdo, los plazos de negociación y las condiciones generales de la transacción.

No se trata de un contrato vinculante, sino de un compromiso inicial que permite avanzar en las negociaciones mientras se analizan los detalles financieros y legales del club.

Un proceso complejo

La operación para adquirir el Sevilla FC no es sencilla. Antes de la propuesta liderada por Ramos, dos fondos de inversión estadounidenses habían iniciado procesos similares que finalmente se retiraron de la negociación.

En este contexto, la oferta del defensa sevillano es actualmente la que cuenta con más opciones de prosperar, siempre que el análisis de las cuentas del club resulte satisfactorio para el grupo inversor.

Mientras tanto, el Sevilla sigue centrado en lo deportivo. El equipo lucha por asegurar cuanto antes la permanencia en LaLiga, lo que permitiría al club empezar a planificar con mayor estabilidad su futuro, que podría pasar por un cambio en la propiedad.