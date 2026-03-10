La Policía Nacional detuvo el pasado jueves 26 de febrero al director de seguridad del Sevilla FC, Fernando Bernal, como presunto autor de un hurto en un centro comercial de Nervión, según informó el Diario de Sevilla. El director salió del establecimiento con al menos dos prendas de ropa y unas gafas de sol cuyo valor total se elevaba a 800 euros. Además, portaba unos pequeños alicates que fueron intervenidos.

Los servicios de seguridad del centro comercial fueron quienes avisaron a la Policía Nacional de los hechos para que se desplazaran hasta el lugar de los hechos para controlar la situación. Hasta allí se trasladó la Brigada de Seguridad Nacional Ciudadana que procedió a la detención de Fernando Bernal. Tras pasar por calabozos, quedó a la espera provisional de juicio.

Un policía en excedencia

El director de seguridad del club de la ciudad hispalense ocupa el cargo desde el año 2015 y es oficial de la Policía Nacional en excedencia. Antes de llegar al Sevilla, Bernal desarrolló su carrera profesional en la Unidad de Intervención Policial (UIP), el grupo especializado en el control de masas y en los antidisturbios.

Desde el medio también explican que en los momentos de la detención no se identificó como policía en excedencia ni con el cargo que tiene en el club hispalense, donde participa en la organización de los dispositivos los días de partido coordinado con las autoridades y la Policía Nacional.

El delito de hurto está recogido en el artículo 234 del Código Penal y Bernal se enfrenta a una pena de cárcel de entre seis y 18 meses al superar la cuantía de los sustraído los 400 euros. Si el monto hubiera sido inferior, el castigo ya no sería la cárcel y podría convalidarse con una multa de uno a tres meses al no contar con antecedentes.