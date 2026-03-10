"Vamos a alucinar cuando veamos el acuerdo del Real Madrid con UEFA"

Este próximo domingo hay elecciones a la presidencia del F.C Barcelona y Joan Laporta está sufriendo ataques de Xavi Hernández, respaldado por los Messi y su rival, Victor Font. El auqe fuera el presidente del Barcelona hasta hace unos días se defiende de todas las acusaciones, incluyendo su participación en el caso Negreira: "¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por ex socios del Real Madrid o ex directivos del Real Madrid o ex jugadores del Real Madrid? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es indigno lo que hace el Barça y no es indigno lo que hace el Madrid con eso? Hombre, nosotros lo que hacíamos era un asesoramiento arbitral. Eso no es corrupción deportiva", afirmó Laporta que ha sido el principal tema de tertulia de este martes en Fútbol esRadio.

El programa, presentado por Sergio Valentín, tuvo como tertulianos a Juanma Rodríguez, Isidoro San José y Guillermo Domínguez. Todos criticaron a Joan Laporta, un "demagogo", "populista", y "mentiroso". "Desde el año 50 y tantos, ningún presidente del Comité Técnico de Árbitros ha tenido contacto directo con el Real Madrid. Yo no soy quién para decirle nada a mi tocayo (Juanma Castaño), pero igual cuando te dice eso, pues es tan fácil como entrar en Google", afirmó Juanma Rodríguez quien desveló que en los próximos meses saldrá a la luz el acuerdo entre la UEFA y el Real Madrid: "Yo puedo decir que hay acuerdo y que vamos a alucinar cuando veamos el acuerdo del Madrid con UEFA. Se va a hacer público y se van saber los detalles, la sustancia del acuerdo. Sé que el Madrid va a salir muy beneficiado. El Madrid en concreto, no el fútbol. Es que se reunieron con el Real Madrid para llegar a un acuerdo, para que el Real Madrid quitará la demanda que tiene, que me parece que era de 4.500 millones, que si eso sí, hacia adelante la UEFA tiene que cerrar", desveló Juanma que no quiso concretar el momento en el que se desvelará: "puede ser mañana, puede ser esta tarde. Entre hoy y... Entre uno y tres meses se va a saber ese acuerdo".

Juanma le mandó un mensaje a Joan Laporta sobre el caso Negreira: "Yo lo que le diría a Laporta es que pierda cualquier tipo de esperanza de que el Madrid no vaya en este asunto hasta el final. Puede decir lo que quiera, de Mejía Dávila, de lo que le dé la gana, de Franco, de que paga también el Madrid, lo que le dé la gana. El Madrid va a ir en este asunto hasta el final. Es una decisión institucional, es decir, el Real Madrid se siente afectado, gravemente perjudicado y va a ir hasta hasta el final", sentenció.

Mucho se comentó sobre la carrera a la presidencia y aunque todos creen que va a ganar Laporta, es "porque la pelota está entrando", algo que considera "muy triste" para Sergio que dejó en evidencia a Laporta con un sonido de su hemeroteca en el que reconocía que pidieron a LaLiga que inscribiera a Leo Messi, una versión que ha negado el propio Laporta y Javier Tebas. "Ganará, pero no quiero que me represente. Yo no lo quiero, de verdad. Lo que pasa es que Laporta es un impresentable y un corrupto, y eso sí es verdad", concluyó Isidoro San José.

