¿Lío a la vista o simple debate?: Arbeloa elige al mejor portero de la historia del Real Madrid

Casillas o Courtois como mejor portero de la historia del Real Madrid. Esas han sido las opciones que le han dado hoy a Álvaro Arbeloa en la previa del partido que jugará mañana el Real Madrid ante el Elche en el Santiago Bernabéu. Arbeloa lo tiene muy claro: Courtois es mejor que Casillas.

"Yo creo que he jugado con alguno de los mejores porteros del mundo, y algunos han llegado a ser considerados como los mejores de la historia. Lo que está haciendo Thibaut Courtois no lo ha hecho nadie, es el mejor portero de la historia del Madrid para mí", sentenció Álvaro.

Hay que recordar que Arbeloa jugó con un Iker Casillas que le hizo campeón del Mundo y de la Eurocopa aparte de todo lo que ganó con el Real Madrid. Incluyendo una época con Mourinho en la que Arbeloa se posicionó junto al portugués.

En cuanto a Kylian Mbappé, Álvaro Arbeloa pide tranquilidad con su lesión: "No es un momento complicado, cada día está mejor. Hicimos un planning y depende mucho de su evolución diaria, no va a estar para mañana... pero confiamos en que esté para Mánchester".

Respecto al debut de jugadores como Pitarch, Álvaro Arbeloa mantiene su fe en ellos y no será la última vez: "Los chicos tienen que seguir trabajando con humildad, está habiendo mucho foco con ellos pero deben seguir esforzándose, y mientras lo sigan haciendo los minutos tienen que ganárselos en el campo. No tienen que perder la mentalidad y trabajo que les ha traído aquí. Está dando una buena versión y aquí se queda. Mañana quizá veis a alguno más".