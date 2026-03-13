Trump siembra dudas sobre Irán en el Mundial: "No creo que sea apropiado que estén ahí"

La presencia de la selección iraní en el próximo Mundial de fútbol empieza a generar controversia incluso antes de que el torneo comience. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que, aunque el equipo es bienvenido en la competición, considera que su participación podría suponer un riesgo en el actual contexto internacional.

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad", escribió Trump en su plataforma Truth Social. Con estas palabras, el mandatario estadounidense introdujo dudas sobre la presencia del combinado asiático en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las declaraciones se producen en un momento especialmente delicado en el plano internacional, marcado por las tensiones entre Washington y Teherán y por la ofensiva militar iniciada a finales de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

Posturas contradictorias

Las palabras del presidente estadounidense han llamado la atención porque parecen contradecir el mensaje transmitido apenas dos días antes durante una reunión en la Casa Blanca con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Tras ese encuentro, Infantino aseguró que Trump le había confirmado que los jugadores y el cuerpo técnico de la selección iraní serían bienvenidos a competir en el Mundial. El dirigente del máximo organismo del fútbol mundial explicó en sus redes sociales que durante la conversación se abordó la situación política actual y el hecho de que Irán ya se haya clasificado para el torneo.

En ese momento, la postura oficial transmitida desde Washington parecía apostar por garantizar la participación del equipo iraní en el campeonato, al menos desde el punto de vista institucional.

Irán también duda de participar

Las dudas sobre la presencia del combinado asiático no provienen únicamente de Estados Unidos. Desde el propio gobierno iraní también se han mostrado reticencias a participar en el torneo.

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró recientemente que actualmente "no existen condiciones" para que el país participe en el Mundial. Sus declaraciones se producen después del asesinato del líder supremo iraní Ali Jamenei, ocurrido durante la ofensiva militar iniciada el pasado 28 de febrero.

Según el responsable deportivo, la situación política y social que atraviesa el país dificulta cualquier tipo de participación internacional en eventos deportivos de gran escala. "Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", afirmó Donyamali, quien añadió que el país ha afrontado recientemente dos conflictos armados en menos de un año y que miles de ciudadanos han perdido la vida.

Tres partidos previstos en Estados Unidos

Si finalmente participa en el torneo, la selección de Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense.

El primero de ellos sería el 15 de junio en Los Ángeles, donde se enfrentaría a Nueva Zelanda. Posteriormente jugaría el 21 de junio contra Bélgica, también en la misma ciudad. El último encuentro de la fase de grupos está programado para el 26 de junio en Seattle, frente a Egipto.

El torneo, que arrancará el 11 de junio, será el primero de la historia con 48 selecciones participantes y se disputará de forma conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Deporte y política, un debate recurrente

Las declaraciones de Trump vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre hasta qué punto la política internacional puede interferir en el desarrollo de grandes competiciones deportivas.

La selección iraní ha sido una presencia habitual en los últimos Mundiales y su participación en torneos internacionales suele estar rodeada de una fuerte carga simbólica debido a las tensiones diplomáticas entre Teherán y Washington.

Un ejemplo reciente fue el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2022, disputada en Catar, un partido que estuvo marcado tanto por la rivalidad deportiva como por el contexto político entre ambos países.