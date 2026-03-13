Israel insinúa que el nuevo líder supremo de Irán está grave: "No puede mostrar su rostro"

"El nuevo títere de la Guardia Revolucionaria, no puede mostrar su rostro en público", ha afirmado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera rueda de prensa desde el inicio de la guerra de Irán, en referencia al nuevo líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Jamenei, tras días de especulaciones sobre su estado.

El hijo del difunto Alí Jamenei, que fue nombrado sucesor de su padre después de que este fuese eliminado en el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel para descabezar el régimen de los ayatolás, difundió ayer su supuesto primer mensaje público —que previamente había sido anunciado por los canales habituales—.

La expectativa era poder verle, o al menos escucharle, ya que no ha realizado ninguna aparición desde su nombramiento, el domingo 8 de marzo. Sin embargo, el mensaje fue publicado por su oficina a través de redes sociales y leído en la televisión estatal por parte de una presentadora. Algo que ha alimentado —más si cabe— los rumores sobre su posible muerte.

Diferentes publicaciones periodísticas señalan que está herido —coinciden en que fue en una pierna— desde el pasado 28 de febrero, el día en el que murió su padre y otras figuras importantes del régimen de Irán. Mojtaba se encontraba con el grupo y —supuestamente— habría sido alcanzado por alguno de los impactos. Otras apuntan que está muerto o en coma.

"Está en coma"

El primer ministro israelí le ha asegurado al pueblo iraní que "se acerca el momento en que podrán emprender un nuevo camino hacia la libertad", dando alas a la idea de que Jamenei está grave. Así lo indica el diario británico The Sun, que recoge el testimonio de fuentes que aseguran que ha perdido al menos una pierna, tiene "graves daños" internos (en el estómago o el hígado) y está en coma.

De ahí que Netanyahu hablara de una "marioneta" de la Guardia Revolucionaria iraní, que —de confirmarse la gravedad de su líder supremo— habría tomado las riendas de la respuesta del régimen a la ofensiva. Una fuente de The Sun informa de que Jamenei "actualmente se encuentra bajo cuidados intensivos en el Hospital Universitario Sina, en el casco histórico de la ciudad".

Según relata, la sección en la que se encuentra ha sido "sellada" y está "rodeada por un gran dispositivo de seguridad". La fuente, que habría pedido no ser identificada por temor a las represalias, dice conocer a miembros del equipo de traumatología del hospital y que estos le trasladaron que su estado es "muy grave".