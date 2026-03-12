El sucesor de Alí Jamenei promete "golpes aplastantes" en su primer mensaje público

El ayatolá Mojtaba Jamenei ha lanzado su primer mensaje como nuevo líder supremo de Irán plagado de amenazas a Estados Unidos y con el aviso de que el bloqueo del estrecho de Ormuz, que está estrangulando la economía mundial, continuará.

En el mensaje, publicado por la oficina de Mojtaba Jamenei a través de redes sociales y leído en la televisión estatal por parte de una presentadora, afirma que las fuerzas iraníes "han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla" y dice que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", en un día de nuevos ataques a petroleros y cargueros que intentaban navegar por el estrecho. "El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", dice.

Jamenei afirma que Teherán "vengará la sangre de los mártires" y ensalza la labor de las Fuerzas Armadas por "bloquear el camino del enemigo con golpes aplastantes".

Cerrar las bases

Además, señala quelas bases de Estados Unidos en la región serán "inevitablemente" atacadas. Y advierte a los países vecinos que acogen esas instalaciones militares que deben tomar una decisión acerca de ello: "Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible".

Apenas unos minutos antes, la oficina de Jamenei había adelantado la publicación de un "mensaje estratégico" centrado en "siete secciones importantes", entre ellas "el martirizado líder de la Revolución -en referencia a Alí Jamenei-, el papel y deberes del pueblo, las Fuerzas Armadas, organismos ejecutivos, el frente de resistencia y los países de la región, y la lucha contra los enemigos".

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, aniquilado el 28 de febrero en el inicio de la ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además la esposa de Alí Jamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas. El propio Mojtaba Jamenei había resultado herido, según admitió el propio régimen.