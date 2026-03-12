Israel arremete contra Sánchez: "Muéstrame quién te alaba y te diré quién eres"

El Ministerio de Exteriores israelí ha arremetido —a través de X— contra el presidente español, Pedro Sánchez, por sus 'amistades', después de que recibiera una efusiva felicitación por parte del grupo terrorista Hamás, que tachó de "noble" su posición ante la ofensiva que EEUU e Israel lanzaron el 28 de febrero para derrocar al sanguinario régimen de los ayatolás y agradeció la decisión de cesar a la embajadora de España en Israel, Ana María Salomón Pérez.

"Celebramos la decisión del Gobierno español de retirar a su embajadora de la entidad sionista criminal y reducir su representación diplomática, lo que llega como una continuación de las honorables posiciones del Gobierno español y su pueblo", señalaba el comunicado de los responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Aplauso que, por cierto, Sánchez también ha recibido de los terroristas hutíes de Yemen.

"Muéstrame quién te alaba y te diré quién eres. Cuando Hamás y el régimen iraní constituyen el mayor club de fans del primer ministro español", reza el texto que el Ministerio de Exteriores israelí ha publicado en X —en un juego de palabras similar al del refrán español—. "El pueblo español debería preguntarse por qué", reclama la cartera de Relaciones Exteriores en su publicación.

Un post que incluye una imagen recordando las palabras del presidente de Irán, Masoud Pezeskian del pasado 4 de marzo, en las que alaba la "conducta responsable de España" al oponerse a la "agresión militar de la coalición sionista-estadounidense". "Demuestra que la ética y las conciencias despiertas todavía existen en Occidente", sentenciaba.

Show me who praises you, and I'll tell you who you are. When Hamas and the Iranian regime make up the Spanish prime minister's biggest fan club, the people of Spain should ask themselves why. pic.twitter.com/I4k4RvhO5l — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 12, 2026

Con los ayatolás y sus amigos

El 'no a la guerra' de Pedro Sánchez no solo nos ha enfrentado a Israel y Estados Unidos —cuyas consecuencias están aún por ver—, sino que nos ha situado del lado de países como China, Corea del Norte, Rusia y demás 'amigos' del régimen de los ayatolás, que ha asesinado a decenas de miles de manifestantes que pedían "libertad" en las protestas masivas que se registraron durante semanas en las calles del país.

Para Israel, el Gobierno español está jugando un papel "extraño e incomprensible" en el conflicto desatado en Oriente Medio. Así lo señaló el pasado 6 de marzo el presidente Isaac Herzog, al entender que no estaba cumpliendo con sus compromisos internacionales como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que —añadió— "deberían haberse enfrentado al imperio del mal hace mucho tiempo".

Sin representación diplomática

Con el cese de Ana María Salomón, que ocupaba el cargo desde 2021, España se queda sin embajador en Israel, dejando patente el aumento de las tensiones con el Gobierno de Benjamín Netanyahu. La diplomática española llevaba fuera de su destino desde septiembre de 2025, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió llamarla a consultas tras otro enfrentamiento político con el Ejecutivo israelí a propósito de Gaza.

Israel tampoco cuenta con embajador en España. Es así desde mayo de 2024, después de que el Gobierno español reconociera oficialmente al Estado palestino. El Gobierno de Netanyahu llamó a consultas a Rodica Radian-Gordon, se eligió otro representante, este renunció para asumir otro destino, y ya nunca se nombró a un nuevo embajador. La representación israelí en España está encabezada por la encargada de negocios, Dana Erlich.