Albares convoca a la representante de Israel en España tras el enfado de Netanyahu con Sánchez

El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha decidido convocar a la nueva encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, con motivo de la dura réplica de Benjamin Netanyahu a Pedro Sánchez y su mención al armamento nuclear cuando anunciaba una batería de medidas antiisraelíes por la operación en Gaza.

El presidente sorprendió en su discurso del pasado lunes al afirmar "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo" cuando anunciaba su respuesta al país hebreo. Netanyahu respondió este jueves a esa mención calificándolo de "flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo",

Fuentes de Exteriores citadas por Europa Press señalan que la intención del ministro es "rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones de la oficina del primer ministro de Israel" ante la representante del país en España.

Acusa a Netanyahu de "calumnias"

Previamente, el Ministerio había difundido un comunicado encabezado por la frase "el pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina" en la que tachaba de "falsos y calumniosos" los comentarios vertidos desde la oficina del Primer Ministro de Israel hacia España, en alusión a la durísima respuesta a Sánchez.

"El Gobierno de España reitera que condenamos inmediatamente el atroz atentado cometido el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas y exigimos desde el primer día la liberación incondicional de todo los rehenes. Este mismo Gobierno tomó la decisión de adoptar la definición de antisemitismo de la IHRA y aprobó el primer Plan Nacional contra el Antisemitismo en 2023. España rechaza cualquier forma de antisemitismo, racismo, xenofobia o intolerancia y ha acogido como connacionales en los últimos años a 72.000 sefardíes como resultado de una legislación específica para ellos", señala la nota de Exteriores en respuesta a la mención de Netanyahu a una "amenaza genocida".

El comunicado insiste después en reclamar a Israel "el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza, los constantes ataques contra población civil, la entrada inmediata de toda la ayuda humanitaria bloqueada actualmente por el Gobierno israelí y el respeto de los más básicos derechos humanos de la población palestina y del Derecho Internacional Humanitario" y defiende la opción de los dos Estados "como único camino hacia la paz". Añade que seguirá apoyando la labor de los tribunales internacionales para esclarecer lo que está sucediendo en Gaza.

Se trata de la primera vez que Erlich, que esta semana contestó de forma tajante al Gobierno en Es la Mañana de Federico, es convocada a Exteriores desde que asumió el cargo en agosto. Su antecesor, Dan Poraz, que actualmente es ministro consejero de la Embajada, fue convocado en varias ocasiones desde que asumió la representación de Israel en España una vez que la embajadora, Rodica Radian-Gordon, fue llamada a consultas en mayo de 2024 por el reconocimiento de Palestina.

Tampoco España tiene en estos momentos embajadora en Tel Aviv, ya que Ana María Salomon fue llamada a consultas este mismo lunes tras las "calumniosas acusaciones" hacia España por parte del Gobierno israelí en respuesta al plan anunciado por Sánchez y las "inaceptables medidas" emprendidas contra Yolanda Díaz y Sira Rego, que tienen prohibido entrar en el país.