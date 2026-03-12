Menú
Oriente Medio

EEUU exhibe la destrucción de aviones iraníes mientras Trump proclama que su Armada ha "desaparecido"

Estados Unidos publica nuevas imágenes de sus ataques contra Irán: "El régimen está perdiendo su capacidad aérea de día en día".

La ofensiva de EEUU e Israel contra Irán y la respuesta del régimen continúa estrangulando el mercado energético: este jueves el petróleo Brent ha vuelto a acercarse a los 90 dólares entre nuevos ataques a petroleros que se aventuran a pasar por el estrecho de Ormuz. Mientras, Donald Trump ha vuelto a lanzar en las últimas horas mensajes apuntando a un fin próximo de la ofensiva. En declaraciones a la prensa en Washington a su regreso de un acto electoral en Kentucky, Trump aseguró que "la mayoría me dice que ya está ganada", pero matizó que eso no significa que la guerra vaya a terminar de inmediato.

En su mitin en Kentucky, Trump proclamó que toda la Armada iraní ha "desaparecido" y detalló que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron 58 barcos iraníes en las últimas 72 horas. Al mismo tiempo, el Ejército estadounidense ha publicado imágenes de la destrucción de aeronaves iraníes. "El régimen está perdiendo su capacidad aérea de día en día. No estamos sólo defendiéndonos de la amenaza iraní sino que estamos desmantelándola metódicamente".

Desde el inicio de la operación Furia Épica, el 28 de febrero, Estados Unidos afirma haber atacado más de 5.500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos de guerra y buques dedicados a la colocación de minas en torno al estrecho de Ormuz, de acuerdo con el Comando Central estadounidense.

Mientras, el régimen ha intensificado en las últimas horas sus ataques contra activos energéticos de la región y bases militares. A última hora de este miércoles, un ataque con drones provocó un espectacular incendio en tanques de combustibles del puerto de Salalah en Omán.

Mientras, Irán atacó de madrugada un edificio en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin. La "agresión iraní" se produjo en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama.

Además, el Ejército de Kuwait aseguró que "un dron enemigo" alcanzó un edificio residencial en el sur del país y dejó dos personas heridas.

El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, había avisado horas antes de que los puertos y centros económicos del golfo Pérsico "serán atacados como objetivos legítimos" si Estados Unidos cumple su amenaza contra los puertos iraníes.

