Dos barcos, alcanzados en el estrecho de Ormuz mientras EEUU destruye minadores iraníes

La situación en el estrecho de Ormuz, una vía esencial para el transporte de crudo procedente de los países productores de Oriente Medio, continúa siendo crítica. Las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado este miércoles de que dos proyectiles han causado daños en sendos buques que navegaban por la zona. Uno de ellos ha tenido que evacuar a su tripulación.

El primer ataque ha ocurrido a unas 25 millas náuticas (46,3 kilómetros) al noroeste de la ciudad de Ras al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos, después de que "el capitán de un portacontenedores haya informado de que el buque ha sufrido daños por un supuesto proyectil, de origen desconocido", según ha informado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido.

Por ahora, "se desconoce la magnitud de los daños, pero la tripulación los está investigando", si bien "el capitán también informa de que todos los tripulantes se encuentran a salvo", ha indicado el organismo, que ha recomendado "a los buques que naveguen con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa mientras las autoridades continúan investigando el incidente".

Poco después, la misma autoridad ha informado de que otro proyectil, sin atribuirle procedencia, ha impactado sobre un segundo buque de carga en el estrecho de Ormuz, a unas 11 millas náuticas (unos 20 kilómetros) al norte de Omán. "El buque ha solicitado ayuda y la tripulación está evacuando", ha alertado el organismo, que ha informado de un "incendio a bordo", tras lo que ha vuelto a instar al resto de embarcaciones a navegar "con precaución" y a comunicar cualquier "actividad sospechosa", mientras las autoridades continúan con las correspondientes pesquisas.

Los ataques ocurren tras la drástica disminución del tráfico marítimo en el estrecho por miedo a las represalias iraníes tras la ofensiva de EEUU e Israel. Restaurar la normalidad en la zona es una de las prioridades del Gobierno estadounidense, que ha anunciado la destrucción en las últimas horas de múltiples buques iraníes, incluidos "16 barcos minadores" situados cerca del estrecho de Ormuz.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

"El Ejército estadounidense está deteriorando la capacidad del régimen para atacar el transporte marítimo internacional. Durante años, las fuerzas iraníes han atacado la libertad para navegar en aguas internacionales esenciales para América y para la prosperidad y la seguridad regional y global", ha señalado el Gobierno Trump al publicar las imágenes de los ataques.