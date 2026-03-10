Francia propone una misión militar europea encabezada por su portaaviones nuclear para escoltar petroleros en Ormuz

Francia ha propuesto de una misión militar europea para escoltar petroleros y otros barcos de interés estratégico en el estrecho de Ormuz. La iniciativa estaría liderada por el portaaviones nuclear Charles de Gaulle y contaría con la participación de varias fragatas y buques anfibios. El objetivo de la operación es garantizar la seguridad de la navegación comercial en uno de los pasos marítimos más importantes del mundo.

El presidente Emmanuel Macron presentó la misión como una operación defensiva y coordinada con otros países europeos. Se trata de proteger los buques comerciales, especialmente petroleros, que transitan por el estrecho, por donde circula aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial. La propuesta incluye la participación de medios aéreos embarcados en los buques, como helicópteros y aviones de alerta temprana.

Según la agencia Reuters, Francia planea desplegar un grupo naval compuesto por el portaaviones, varias fragatas y dos buques anfibios portahelicópteros. La misión se realizaría en coordinación con otros países europeos interesados en garantizar la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo en la región, especialmente del suministro energético internacional.

El plan indica que la operación se realizaría "cuando sea posible" y que los convoyes serían escoltados mientras persistan los riesgos en la zona. Los buques franceses aportarán capacidad de defensa aérea y vigilancia mediante aeronaves embarcadas. Además, se prevé que otros países europeos integren unidades navales para aumentar la protección del tráfico marítimo.