La OTAN neutraliza otro misil lanzado desde Irán hacia Turquía

El Ejército de Turquía ha neutralizado otro misil lanzado desde Irán gracias a los "medios de defensa aérea y de misiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental", en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de una semana. "No ha habido víctimas ni heridos", han enfatizado las autoridades del país a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa en X.

Türk Hava Sahasında Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Füze ile İlgili Açıklama Statement on the Ballistic Missile Neutralized in Turkish Airspace

"Munición balística lanzada desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizada por los medios de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental", detalla el texto en el que señala que restos de la munición interceptada han caído en una zona deshabitada de Gaziantep.

Ankara ha insistido en que da "gran importancia a las relaciones de buena vecindad y a la estabilidad regional" pero también en que "se tomarán todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones contra cualquier amenaza" dirigida su territorio o espacio aéreo, según recoge la declaración sobre los hechos publicada por el Ministerio de Defensa turco.

Alerta de EEUU en Turquía

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado este lunes la evacuación de los empleados no esenciales del consulado de EEUU en la ciudad turca de Adana —que ya ha suspendido sus servicios y se encuentra cerrado— dados "los riesgos para su seguridad", en relación con la guerra de Irán y la escalada en Oriente Medio.

Asimismo, las autoridades estadounidenses ruegan "encarecidamente" a los nacionales que residan en el sureste de Turquía que abandonen el país cuanto antes. Aquellos que requieran de servicios consulares deben comunicarse con la Embajada de EEUU en Ankara o su Consulado General en Estambul.

"Se ha generado una amenaza de ataque con misiles iraníes", han destacado en un comunicado, después de que "el 4 de marzo, las defensas aéreas de la OTAN destruyeran un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco". En consecuencia, recomiendan no viajar al sureste de Turquía "por los riesgos asociados al conflicto armado en países vecinos".

Represalias de Irán

Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait han denunciado que durante la madrugada de este lunes se han visto obligados a realizar labores de defensa antiaérea al ser objetivo de múltiples ataques con drones y misiles lanzados por el régimen iraní, en el marco de las represalias de Teherán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás.

En concreto, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha explicado que sus fuerzas aéreas han estado "lidiando" con estos ataques "provenientes de Irán" y ha advertido a su ciudadanos que "los sonidos que se escuchan en varios puntos del país son el resultado de los sistemas de defensa aérea que interceptan misiles balísticos y aviones de combate".

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة. UAE air defences are… pic.twitter.com/OymMGVbMFO — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 9, 2026

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí ha condenado los "ataques iraníes" contra su territorio y también "contra varios países árabes, islámicos y amigos", que tacha de "inaceptables e injustificables, bajo ninguna circunstancia". De manera que "se reserva el pleno derecho de tomar todas las medidas necesarias" para "salvaguardar su seguridad, su soberanía y la protección de sus ciudadanos".

#Statement | The Foreign Ministry reiterates the Kingdom of Saudi Arabia's firm condemnation of the Iranian attacks against the Kingdom and the member states of the Gulf Cooperation Council, as well as a number of Arab, Islamic, and friendly countries, which cannot be accepted or…

Por otra parte, Irán ha lanzado un ataque con drones que ha dejado "al menos 32 civiles heridos" en la isla de Sitra de Baréin. Cuatro de los afectados se encuentran en estado grave, según el comunicado de las autoridades sanitarias locales. La nota subraya que "todos los heridos son ciudadanos bareiníes, entre ellos niños que han requerido intervención quirúrgica" y también "un bebé de dos meses".