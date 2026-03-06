Israel destruye "el cuartel general más importante del régimen terrorista iraní"

El Ejército israelí ha comunicado que sus fuerzas aéreas han bombardeado el búnker subterráneo del exlíder supremo de Irán —Ali Jamenei, quien fue eliminado el primer día de la ofensiva contra el régimen de los ayatolás— en Teherán. Unos 50 aviones de combate han atacado el objetivo "con una guía precisa de la Dirección de Inteligencia y en cooperación con el Comando Antiaéreo" y han destruido por completo este centro de mando del régimen iraní.

בלב טהרן: כ-50 מטוסי קרב של חיל-האוויר תקפו הבוקר, בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, והשמידו את הבונקר התת-קרקעי של עלי ח'אמנהאי שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של המשטר האיראני. pic.twitter.com/jdWupfBUd3 — Israeli Air Force (@IAFsite) March 6, 2026

Tras el asesinato de Jamenei, el complejo ha seguido siendo utilizado por altos funcionarios del régimen de los ayatolás, explica en otro tweet. "Durante años, el régimen ha invertido sus esfuerzos" en este complejo subterráneo "con el objetivo de establecer un lugar donde poder avanzar sus planes militares e implementar su ideología extremista y cruel contra el Estado de Israel y el mundo occidental".

Un gran complejo subterráneo, en Teherán

El búnker "se extendía por calles enteras en el corazón de Teherán e incluía numerosos puntos de entrada y salas de reunión para figuras importantes del régimen terrorista iraní". De ahí la importancia de que haya sido "atacado después de una larga y exhaustiva recopilación de información e investigación realizada por el Servicio de Inteligencia Militar".

Este complejo era "el cuartel general más importante del régimen terrorista iraní", según señalan las fuerzas israelíes en X, por lo que su destrucción "agrava el daño a la capacidad de mando y control del régimen" de los ayatolás, ya muy debilitado tras la eliminación de su cúpula en los primeros días del conflicto.