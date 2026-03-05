Ojito con Israel, donde pone el ojo… pone el Sparrow

Imad Mughniyeh murió el 12 de febrero de 2008 en Damasco por una bomba que le dedicó el Mossad, que llevaba años buscándole las cosquillas… se las encontró y le pisó en el callo que más le dolía. El terrorista libanés era el jefe militar de Hezbolá, un tipo siniestro.

Ghosts of Beirut es una serie que narra los preparativos del atentando, organizado al alimón por la inteligencia israelí y la CIA. En el tercer capítulo, una escena muestra a los responsables de la operación conversando desde Tel Aviv con los agentes enviados a Siria. "Creemos que hay quince edificios de apartamentos en Kafr Susa (Damasco) que los iraníes utilizan a su antojo. Hay que vigilar el barrio hasta saber dónde y cuándo se reúnen, afirma Maia, del Mossad. ¿Y qué hay de Imad?, pregunta Lena, el enlace de la CIA. También está de camino; he visto su rastro estelar, responde otra agente del Mossad. ¿Su rastro estelar? ¿Perdona, quién eres?, interroga Lena con cara de guasa. La que rastrea a Imaz, le contesta. ¿Desde hace cuánto? insiste Lena. Desde hace diez años. Llevo seis meses escuchando las llamadas de su esposa y las de su hijo". Fin de la escena.

El pasado 2 de marzo, el Financial Times publicó un amplio reportaje titulado Dentro del plan para matar a Alí Jamenei. En él se describe en qué consiste ese "rastro estelar" que hoy es mucho más potente al disponer de Inteligencia Artificial para analizar millones de datos: "El seguimiento de objetivos individuales solía ser una tarea laboriosa que requería confirmaciones visuales y mucho análisis para desechar las falsas, pero la vasta recopilación de datos basada en los algoritmos creados por Israel ha automatizado esa tarea en los últimos años".

El "patrón de vida". Casi todas las cámaras de tráfico de Teherán habían sido pirateadas durante años, sus imágenes encriptadas y transmitidas a servidores en Tel Aviv y el sur de Israel. El trabajo del Financial Times (FT) es como una buena novela de John le Carré. "Cuando los guardaespaldas y conductores bien entrenados y leales de los altos funcionarios iraníes llegaban a trabajar y aparcaban cerca de la calle Pasteur en Teherán —donde el ayatola Jamenei murió— la inteligencia israelí estaba observando". Los algoritmos agregaron detalles a sus expedientes: direcciones, horas de trabajo, rutas que tomaban y, lo más importante, a quiénes se les asignaba proteger y transportar. Esa es la urdimbre que los oficiales de inteligencia llaman un "patrón de vida".

Cámaras de tráfico y control de la telefonía. Según el Financial Times los servicios israelíes manipularon aproximadamente una docena de torres de telefonía móvil cerca de la calle Pasteur. Lograron que los móviles dieran señal de estar ocupados cuando se llamaba. Impidieron así que el equipo de protección de Jamenei fuera advertido. Pero esto suena un poco peliculero ¿No tiene la seguridad iraní un sistema de comunicación propio? Mucho antes de que cayeran las bombas, "conocíamos Teherán como conocemos Jerusalén –afirma un funcionario de inteligencia al que cita el Financial Times– . Y cuando conoces un lugar tan bien como la calle donde creciste, notas cualquier cosa que rompe la rutina".

Esos "patrones de vida" y "rastros estelares" en la capital de Irán, fueron el resultado de una laboriosa recopilación de información. Sus artífices: la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI); el trabajo de infiltración y los recursos humanos reclutados por el Mossad y los miles de datos procesados ​​por la inteligencia militar en informes diarios. Según el Financial Times Israel utilizó un método matemático conocido como análisis de redes sociales. Un método que se aplica sobre "miles de millones de puntos de datos" con el fin de descubrir centros de decisión improbables e identificar nuevos objetivos para vigilar y eliminar. Una cadena de montaje con un único producto: objetivos enemigos. "En la cultura de los servicios israelíes, la inteligencia dirigida es la cuestión táctica más esencial: está diseñada para facilitar una estrategia", afirma Itai Shapira, general de brigada de la reserva, con 25 años de experiencia en su dirección de inteligencia, citado por el Financial Times. "Si quien toma las decisiones decide que alguien debe ser eliminado, nosotros proporcionaremos la inteligencia dirigida".

La doctrina de las FDI exige que dos oficiales superiores, trabajando independientemente uno del otro, confirmen con un alto porcentaje de certeza que el objetivo se encuentra en el lugar. En los previos al ataque contra al ayatola Jamenei se contaba con la información de inteligencia de señales y de los operativos del Mossad. Así, se pudo confirmar que la reunión se desarrollaba según lo previsto, con los dirigentes iranies dirigiéndose al encuentro con el líder supremo. Pero los americanos se han querido apuntar el tanto. Según The New York Times, la CIA ayudó a localizar una reunión de líderes iraníes. Es una información confusa por cuanto le resta mérito a la inteligencia judía, para reconocer a continuación que: "Israel había determinado que la reunión incluiría a altos funcionarios de defensa iraníes, entre ellos Mohammad Pakpour, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa". Muertos en el ataque. La superioridad de los servicios israelíes quedó patente en la guerra de junio pasado, cuando más de una docena de científicos nucleares y altos funcionarios militares iraníes fueron eliminados en cuestión de minutos en un ataque inicial. ¿A quién en la inteligencia judía se le ocurrió que miles de beepers, utilizados por miembros de Hezbolá en Líbano, explotaran simultáneamente? Sí, lo de la CIA suena a "pelusa".

"Primero les dejamos sin ojos". De lo que no cabe duda es que el ejército estadounidense allanó el camino para que los aviones de combate israelíes hicieran su trabajo. Lanzaron ataques cibernéticos "interrumpiendo, degradando y cegando la capacidad de Irán de ver, comunicarse y responder", según el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de los USA. Después, los misiles Sparrow siguieron la señal hacia un objetivo que alguien había marcado.

Lo sucedido el pasado 28 de febrero es el resultado de un trabajo de inteligencia paciente y constante cuyo origen se sitúa en 2002. En ese año, el primer ministro Ariel Sharon nombra a Meir Dagan jefe del Mossad y le ordena hacer de Irán y su programa nuclear la prioridad. Si ese fue el origen, el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 es el fulminante. Israel ha liberado a los rehenes vivos y recuperado el cuerpo de los fallecidos. Ha liquidado a esa patulea de psicópatas y terroristas que ordenaron la peor masacre antisemita desde la Shoá. ¡Am Israel Jai!