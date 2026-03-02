Ángel Mas cuenta la emoción de los iraníes tras la muerte de Jamenei, "el gran exportador de la muerte y el terror"

La muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, ha provocado reacciones inmediatas dentro y fuera del país. En España, el presidente de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, Ángel Mas, aseguró haber vivido una noche "emocionante" junto a ciudadanos iraníes que celebraban la noticia en Madrid.

Mas intervino en La trinchera de Llamas, en esRadio, donde relató que pasó la noche en la Plaza de Oriente acompañado de "decenas de chicos iraníes" que festejaban lo ocurrido. "Estoy feliz y estoy hasta con la voz medio tomada porque anoche estuve con decenas de chicos iraníes en la Plaza de Oriente que estaban celebrando", afirmó.

Según explicó, los asistentes celebraban "que se habían cargado ese asesino, ese carnicero de Khamenei" y describió como "súper emocionante" escuchar "el sonido dulce del idioma farsi en España, dando vivas a Israel y dando vivas a la libertad".

Celebraciones y esperanza de cambio

Durante la entrevista, el presidente de ACOM sostuvo que la muerte de Jamenei tiene una dimensión interna y otra internacional. En el plano interno, señaló que desde 1979 "la libertad ha sido la gran víctima del islamismo político" en Irán y apuntó que ahora se abre "la esperanza de un cambio de régimen".

Mas vinculó esa posibilidad a lo que definió como "una decisión madura y corajuda de los Estados Unidos y de Israel". A su juicio, la situación actual puede suponer "una oportunidad histórica" para que Irán evolucione hacia un modelo distinto.

En el exterior, afirmó que un eventual cambio político en Teherán podría tener efectos en el equilibrio regional. Habló de "un movimiento tectónico posible" que permitiría que "un Irán próspero y democrático ancle toda esa región en una perspectiva prooccidental".

El papel de Irán en el conflicto

Mas enmarcó los acontecimientos en el conflicto abierto tras los ataques del 7 de octubre de 2023. "Esta guerra no empezó ayer, empezó el 7 de octubre del año 2023. Irán le declaró la guerra a Israel", aseguró.

En su intervención, definió a Irán como "el gran exportador de la muerte y el terror" desde la revolución islámica de 1979 y mencionó actuaciones atribuidas a la República Islámica fuera de sus fronteras, como el atentado contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina o un ataque en Bulgaria en 2012.

También recordó un intento de atentado en Madrid contra Alejo Vidal-Quadras y sostuvo que, en su opinión, las autoridades iraníes han actuado "con un desparpajo y una impunidad" favorecidos por la falta de respuesta internacional.

Operaciones de inteligencia

Preguntado por la operación que acabó con Jamenei, Mas destacó la actuación de los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos. Recordó operaciones previas como el robo de documentación del programa nuclear iraní o acciones contra Hezbolá.

Según afirmó, "la capacidad de inteligencia israelí dentro de Irán es casi ilimitada" y señaló que parte de esa eficacia se debe a la colaboración de la oposición interna. "Esto es una guerra por la libertad de Irán y los propios iraníes luchan por ella", sostuvo.

En ese contexto, indicó que se habría producido "probablemente el mayor ciberataque de la historia" y aseguró que solo el 4% del volumen de comunicaciones de Irán permaneció operativo durante la ofensiva mencionada en la entrevista.

Mas describió un escenario de incertidumbre dentro de la estructura del régimen iraní tras la muerte del líder supremo. "Imaginaos el caos ahora mismo que reina entre los mulás, los ayatolás, que han estado abusando de la gente cuando ahora mismo ya no saben ni con quién pueden hablar, ni dónde se pueden reunir, ni quién puede estar al mando", afirmó.