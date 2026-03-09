La elección de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán tras la eliminación de su padre, Alí Jamenei —el pasado 28 de febrero, primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás—, aleja la posibilidad de que se produzca una desescalada en Oriente Medio. El presidente norteamericano, Donald Trump, ya ha advertido que "no durará mucho". Una clara amenaza que se produce en medio de los rumores de una eventual intervención por tierra de las fuerzas estadounidenses en la zona.

El primer ministro israelí —Benjamín Netanyahu— mantiene la presión sobre los bastiones de Hezbolá en Líbano, bombardeando la "infraestructura de la organización terrorista" en los suburbios de la Beirut y eliminando "combatientes". Entretanto, varios países del Golfo Pérsico —como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, vecinos de Irán— denuncian haber sido atacados con misiles y drones enviados por el régimen de los ayatolás, y advierten de que "tomaran medidas" para defender tanto a su pueblo como sus intereses.