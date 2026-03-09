La elección de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán tras la eliminación de su padre, Alí Jamenei —el pasado 28 de febrero, primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás—, aleja la posibilidad de que se produzca una desescalada en Oriente Medio. El presidente norteamericano, Donald Trump, ya ha advertido que "no durará mucho". Una clara amenaza que se produce en medio de los rumores de una eventual intervención por tierra de las fuerzas estadounidenses en la zona.
El primer ministro israelí —Benjamín Netanyahu— mantiene la presión sobre los bastiones de Hezbolá en Líbano, bombardeando la "infraestructura de la organización terrorista" en los suburbios de la Beirut y eliminando "combatientes". Entretanto, varios países del Golfo Pérsico —como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, vecinos de Irán— denuncian haber sido atacados con misiles y drones enviados por el régimen de los ayatolás, y advierten de que "tomaran medidas" para defender tanto a su pueblo como sus intereses.
El Ejército de Turquía ha anunciado que ha neutralizado otro misil lanzado desde Irán gracias a las baterías antiaéreas de la OTAN. Se trata del segundo incidente desde este tipo en menos de una semana.
"Munición balística lanzada desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizada por los medios de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que concreta que restos de la munición interceptada han caído en una zona deshabitada de Gaziantep.
El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, ha comunicado —a través de la red social X— que se ha puesto en contacto con su homólogo en Emiratos Árabes Unidos para expresarle su apoyo "en estos momentos difíciles", en referencia a los ataques iraníes que "han causado víctimas y daños" y que "condenamos", ha dicho pero sin mencionar quién ha perpetrado esas "agresiones".
La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha pedido —desde Bruselas— a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que "defienda la legalidad internacional". "Los demócratas no pueden dudar. De ninguna de las maneras", ha afirmado. "Esta guerra es ilegal, vulnera la Carta de Naciones Unidas".
La petición llega poco después de que Von der Leyen dijera que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" y advirtiese sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos contra los ayatolás y los de Teherán contra varios países de la región.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que los primeros expertos ucranianos en defensa contra drones iraníes ya se dirigen hacia Jordania para proteger los intereses estadounidenses en la zona después de que Washington reclamara su ayuda, en base a la experiencia que sus equipos han adquirido durante la guerra con Rusia.
"Reaccionamos de inmediato. Dije, 'sí, por supuesto, enviaremos a nuestros expertos'", ha confesado el mandatario ucraniano durante una entrevista concedida al diario estadounidense The New York Times. Según ha contado, ha estado recibiendo peticiones de ayuda similares de varios líderes de la región y él se ha comprometido a brindarles apoyo, pero siempre supeditado a las necesidades de su país.
El Parlamento del Líbano ha aprobado la prorrogación del mandato de la Cámara actual por un periodo de dos años, lo que permite posponer las elecciones legislativas previstas para el próximo mayo, ante la situación que atraviesa el país desde hace una semana por la incorporación de la organización terrorista libanesa Hezbolá a la guerra de Irán. La medida ha recibido luz verde con el apoyo de 76 de los diputados presentes en la sesión y la oposición de otros 41, mientras que cuatro más han votado en blanco, según ha informado la Agencia Nacional de Noticias (ANN).
La Fiscalía de Irán ha anunciado que las propiedades de iraníes residentes en el extranjero que "cooperen con el enemigo" y "dañen la seguridad nacional" serán confiscadas por las autoridades del país. Entre las acciones penadas, mencionan "actividades de espionaje" en favor de Estados Unidos e Israel así como "grupos o elementos afiliados".
Por otra parte, el órgano del régimen ha ensalzado "la unidad y cohesión de la nación" frente a la ofensiva y ha destacado que esta postura "ha provocado que el enemigo se desespere, jugando un papel irreemplazable a la hora de fortalecer la seguridad del país durante esta situación de guerra", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní IRIB.
El Ejército de Irán ha reivindicado diferentes acciones perpetradas contra "los territorios ocupados" (en referencia a Israel) así como a centros y bases estadounidenses como la de helicópteros de Al Adiri en Kuwait, que han sido atacados con "drones y misiles de crucero". "Una operación clave" en la que "los siniestros planes operativos del enemigo han sido derrotados", ha señalado.
En este sentido, ha reseñado que las tropas estadounidenses han tenido que "evacuar" las instalaciones, donde han sido alcanzados "once objetivos muy importantes", incluidos depósitos de combustible e "instalaciones logísticas". Estados Unidos, por su parte, no se ha pronunciado por el momento sobre posibles daños en las instalaciones mencionadas.
El régimen de los ayatolás acusa a Estados Unidos de intentar saquear los recursos naturales de su país con la ofensiva que lanzó, el 28 de febrero, junto a Israel. "No es un secreto para nadie", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha subrayado que no hay motivos para abordar la posibilidad de acordar un alto el fuego.
Su objetivo, ha dicho, es "defender el país". "No tiene sentido hablar sobre otra cosa que no sea dar una respuesta aplastante al enemigo", ha agregado. Teherán está "centrado" en eso. E invita a los países de su entorno a que hagan los mismo. "No permitan que su territorio sea usado por Estados Unidos", ha señalado. "Sólo le interesa proteger a Israel".
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha expresado el apoyo "inquebrantable" de su país al régimen de los ayatolás, tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, Ali Jamenei —el líder supremo de Irán hasta que fue eliminado el pasado 28 de febrero, el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel—.
"Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta", ha señalado Putin en una felicitación difundida por la Presidencia del país. El jefe del Kremlin ha reafirmado así el respaldo de Moscú a Teherán y la solidaridad con los "amigos iraníes".
Un hombre de unos 40 años que trabajaba en una obra de la construcción ha muerto en el centro de Tel Aviv como consecuencia de los impactos causados por una andanada de misiles lanzados por Irán contra el corazón de la capital y zonas cercanas al aeropuerto de Ben Gurión, convirtiéndose en el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo.
El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) ha reportado otros dos heridos graves durante los ataques y los Bomberos de Israel han informado de que ha caído "metralla de municiones de racimo" en Yehud (cerca del aeropuerto), Bat Yam y Jolón (en Tel Aviv).
La última vez que se reportaron víctimas mortales en Israel por misiles de Irán fue el 1 de marzo, cuando cayó un proyectil en una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén, y murieron nueve personas. Un día antes otra víctima falleció en Tel Aviv por el impacto de un misil en un edificio residencial.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha criticado duramente al régimen iraní y ha asegurado que "no debería derramarse ni una lágrima" por un sistema que, según ha afirmado, ha reprimido a su propio pueblo y contribuido a la desestabilización de Oriente Próximo. Durante una conferencia en Bruselas ante embajadores de la Unión Europea, ha señalado que muchos iraníes dentro y fuera del país han celebrado la desaparición del ayatolá Alí Jameneí y ha expresado que el pueblo iraní merece libertad, dignidad y el derecho a decidir su futuro, aunque también ha advertido de los riesgos e inestabilidad derivados del conflicto.
Asimismo, Von der Leyen ha alertado de que la escalada en Oriente Próximo puede tener consecuencias económicas y geopolíticas imprevisibles, con efectos en ámbitos como la energía, el comercio, las finanzas o el transporte. En su intervención ha defendido que la Unión Europea debe reforzar su papel en un contexto internacional cambiante, replantear su sistema de gobernanza y encontrar nuevas formas de cooperación internacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí ha reiterado su "firme condena" a los "ataques iraníes contra el Reino y los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, así como contra varios países árabes, islámicos y amigos", que tacha de "inaceptables e injustificables, bajo ninguna circunstancia". De manera que "se reserva el pleno derecho de tomar todas las medidas necesarias" para "salvaguardar su seguridad, su soberanía y la protección de sus ciudadanos".
Irán ha lanzado un ataque con drones que ha dejado al menos 32 heridos en Baréin y ha provocado un incendio en una refinería. Uno de los aparatos impactó en la isla de Sitra, en el este del país, provocando heridas a "al menos 32 civiles". Cuatro de ellos se encuentran en estado grave, según el comunicado de las autoridades sanitarias locales. La nota subraya que "todos los heridos son ciudadanos bareiníes, entre ellos varios niños que requirieron intervención quirúrgica" y "un bebé de dos meses".
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido a los gobiernos de todo el mundo de la necesidad de prepararse para escenarios económicos extremos ante la nueva crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo. Su directora gerente, Kristalina Georgieva, ha recomendado a los responsables políticos "pensar en lo impensable" y reforzar las instituciones y marcos de políticas económicas para mantener la estabilidad y favorecer el crecimiento impulsado por el sector privado.