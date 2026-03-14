Trump avisa de que "bombardeará sin cesar la costa" de Irán para abrir Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que cuenta con el apoyo internacional para mantener operativa una de las vías marítimas más importantes del mundo. Según el líder republicano, varias naciones están dispuestas a desplegar fuerzas navales en Oriente Medio para contrarrestar la decisión del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, quien recientemente ordenó clausurar este paso estratégico.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros (...) envíen buques a la zona para que el estrecho deje de ser una amenaza", ha señalado a través de su cuenta en la red social Truth Social. El presidente norteamericano ha calificado al país persa como una "nación totalmente descabezada" tras los últimos golpes militares infligidos por Occidente.

Pese a la contundencia de las ofensivas previas, en las que Washington asegura haber anulado prácticamente la totalidad de las defensas de Teherán, la Casa Blanca reconoce el riesgo asimétrico. "Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán", ha presumido el dirigente, para acto seguido advertir de que a sus enemigos todavía les resulta factible recurrir a minas, drones o misiles de corto alcance.

Ante esta situación, las Fuerzas Armadas norteamericanas mantendrán la presión bélica. "Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes", ha prometido el mandatario, insistiendo en que el objetivo innegociable es que las aguas territoriales permanezcan libres y seguras para el comercio internacional.

La escalada de violencia en la región ha alcanzado cotas históricas durante los últimos días. El propio Gobierno estadounidense confirmó recientemente haber ejecutado uno de los bombardeos de mayor magnitud que se recuerdan en Oriente Medio. El ataque se dirigió específicamente contra las instalaciones de la isla de Jarg, el núcleo neurálgico donde el régimen islámico procesa y almacena el grueso del petróleo que exporta.

La respuesta de Irán

Como respuesta a esta acometida sobre su infraestructura vital, las autoridades iraníes han lanzado un órdago contra los intereses occidentales. Teherán ha amenazado con arrasar toda la red energética y económica vinculada a los aliados de Israel en la zona. Esta retórica beligerante cristalizó el pasado jueves con la primera intervención pública de Jameneí, en la que designó el bloqueo marítimo como su principal herramienta de chantaje.

Poco después de las declaraciones de Donald Trump, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se ha burlado de la iniciativa de Trump, quien "suplica a otros, incluso a China, que ayuden para que Ormuz sea seguro".

Touted US security umbrella has proven to be full of holes and inviting rather than deterring trouble. US is now begging others, even China, to help it make Hormuz safe. Iran calls on brotherly neighbors to expel foreign aggressors, especially as their only concern is Israel. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 14, 2026

"El famoso paraguas de seguridad de Estados Unidos ha demostrado estar lleno de agujeros y ser incentivador en lugar de disuadir ante problemas", ha apuntado Araqchi en una publicación en redes sociales. "Ahora está suplicando a otros, incluso a China, que le ayude a que Ormuz sea seguro", ha añadido.

El bloqueo del tráfico

La interrupción del tráfico mercante en este punto geográfico supone un riesgo mayúsculo para la estabilidad de los mercados, puesto que por allí transita diariamente alrededor de una quinta parte de los hidrocarburos consumidos a nivel global. Un cierre prolongado tendría el potencial de desencadenar una profunda crisis energética a escala mundial.

Para conjurar este escenario, la Administración republicana ya maneja alternativas tácticas inmediatas. Además de la advertencia presidencial sobre la posibilidad de que la propia Armada estadounidense comience a escoltar a los cargueros, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha planteado formalmente la articulación de una amplia coalición internacional diseñada para garantizar la libre navegación en el golfo Pérsico.