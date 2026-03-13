España en el "muro de la vergüenza": un informe nos sitúa como uno de los países que más apoya a Irán

El Irán Freedom Index es una curiosa iniciativa que analiza el posicionamiento de países de todo el mundo respecto del régimen de los ayatolas y del pueblo iraní. Por el momento incluye 53 países diferentes que se ordenan en una tabla que se va actualizando según se desarrollan los acontecimientos. Forman parte del listado los más importantes de Europa, la mayoría de los de Asia, algunos de América y también unos pocos de África, más o menos todos aquellos cuya opinión pueda tener algo de importancia.

España está, por supuesto, incluida en el listado y, por desgracia pero como era previsible, nuestro resultado es muy malo: somos parte del "muro de la vergüenza" como uno de los países considerados "apoyos activos del régimen" y nos colocamos como el octavo país que menos está ayudando al pueblo de Irán: solo conseguimos 16 puntos de los 100 posibles.

La metodología del informe

El estudio tiene en cuenta ocho factores que se evalúan de forma independiente y que se suman dando a cada uno de ellos un peso según la importancia que se le da. Por ejemplo, la primera de ellas y la que más importancia tienen en la nota es "posicionamiento diplomático y narrativa oficial", que pesa un 20% en el conjunto.

Las siguientes más importantes son el "marco de sanciones y mecanismos de cumplimiento", "despliegue militar y arquitectura de seguridad" e "instrumentalización de las relaciones comerciales", cada una de ellas con una ponderación del 15%. Otras tres pesan un 10%: "acción multilateral e interlocución institucional", "respaldo a la disidencia y a la sociedad civil" y "rapidez del viraje estratégico". Finalmente, "compromiso con la no proliferación nuclear" es la última categoría analizada, solo pondera un 5% en el total y, cómo no, es la única en la que nos acercamos al aprobado, con un 48 sobre 100.

Los elaboradores del índice, que no aparecen en ningún punto de la página como una organización más allá de la propia denominación Irán Freedom Index, explican que lo preparan "centralizando y procesando datos provenientes de un amplio espectro de fuentes públicas y verificables", incluyendo "comunicados gubernamentales, agencias de noticias internacionales" y hasta "informes de organismos de derechos humanos, análisis de coyuntura económica y registros de cumplimiento de sanciones". En su opinión, este enfoque "garantiza una evaluación exhaustiva, transparente y contrastada".

El papelón de España

España, como decimos, es uno de los diez peores, de todo el análisis, lo que nos ha hecho ganar un puesto en el "muro de la vergüenza" en el que nos acompañan países con democracias tan asentadas –entiéndase la ironía– como Rusia, Bielorrusia, Cuba –los tres peores–, Sudán, China, Sudáfrica, Brasil, Malasia y Pakistán. Como pueden ver, un ramillete de dictaduras y también de países cuyo sistema democrático tiene serias carencias y ni una de las naciones que podemos considerar nuestros pares, como Francia, Alemania, Italia o Grecia, todas entre los veinte que más apoyan al pueblo iraní.

En el apartado que se dedica a nuestro país recuerdan que "Pedro Sánchez ha tildado de ‘grave error’ la ofensiva lideradas por Estados Unidos e Israel, denunciando una violación del derecho internacional" y mencionan también que se ha "denegado el uso de las bases en territorio español".

Insiste en que la posición del presidente del Gobierno denunciando públicamente la campaña militar ha posicionado a España como "el único gran actor occidental en condenar abiertamente las operaciones" y que, "más allá de la retórica, Madrid ha pasado a la vía de los hechos al vetar el reabastecimiento de aeronaves militares estadounidenses en territorio nacional, obstaculizando de forma activa las capacidades operativas de la coalición". Una "deriva" que, explican, es lo que produce la bajísima nota española.

Los "campeones"

Solo cinco países se destacan como los que apoyan sin fisuras al pueblo iraní, es decir, que están en contra del régimen: Estados Unidos e Israel, Holanda, Reino Unido y Canadá.

Entre los que son considerados "ambivalentes" pero consiguen una buena nota están Francia, Australia, Albania, Alemania y Ucrania. Mientras que Arabia Saudí, Suecia, Polonia, República Checa, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Jordania, Grecia, Finlandia, Bélgica, Noruega y Rumanía al menos consiguen el aprobado.