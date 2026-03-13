EEUU confirma la muerte de cuatro militares al caer un avión cisterna en Irak

Cuatro militares han muerto al estrellarse un avión cisterna KC-135 del Ejército de Estados Unidos en Irak, según ha confirmado el Gobierno Trump. "Cuatro de los seis miembros de la tripulación de la aeronave han fallecido, mientras continúan los trabajos de rescate", ha señalado el Comando Central de los Estados Unidos.

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Según había informado en un primer momento el organismo, el avión habría caído como consecuencia de un choque con otra aeronave. El incidente "se está investigando", señaló el Ejército, que precisó que ocurrió en "espacio aéreo amigo" dentro de la operación Furia Épica contra el régimen iraní. El segundo avión envuelto en el incidente "pudo aterrizar de forma segura".

Mientras Defensa precisó que el avión no se estrelló por "fuego amigo o enemigo", la denominada Resistencia Islámica en Irán, que integra a milicias proiraníes en Irak, se atribuyó lo ocurrido jactándose de haber derribado este aparato, después de que Estados Unidos reconociera que había "perdido" un avión cisterna en la zona.

Durante los últimos días, diversas milicias proiraníes de Irak han lanzado ataques contra instalaciones o intereses de Estados Unidos en el país como parte de su respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la tiranía iraní.