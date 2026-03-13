Un soldado francés muere en un ataque contra una base en el norte de Irak

"El suboficial mayor Arnaud Frion del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak", ha confirmado el presidente galo, Emmanuel Macron. "Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Daesh desde 2015 es inaceptable", ha añadido en referencia a la acción militar con drones contra una base ubicada en el Kurdistán iraquí, al norte del país.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak. À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation. Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

En el recuento inicial del ataque se informó de que seis soldados galos habían resultado heridos durante el ataque. Francia está "al lado" de estos militares y de sus familias, ha destacado en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el cual ha garantizado que ha trasladado sus condolencias, así como el "afecto" y "solidaridad" de toda la nación y a los compañeros de armas del sargento primero Arnaud Frion.

Primer europeo fallecido

El militar fallecido se ha convertido en el primer soldado europeo que ha perdido la vida durante la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolas. Pero la presencia de estos uniformados en Irak, ha subrayado Macron, "se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo".

"La guerra en Irán no puede justificar tales ataques", ha insistido Macron. "Los intereses franceses en Irak y en la región" habían sido amenazados por un grupo chií proiraní —fundado en 2019 y que ha reivindicado ataques contra instalaciones de Estados Unidos en el país, incluido el de la Embajada en Bagdad— ante la llegada a Oriente Próximo del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle'.