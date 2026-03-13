El régimen de Irán lanza a las calles de Teherán a miles de manifestantes como escudos humanos

Israel había advertido a la población civil de Teherán de que este viernes iba a atacar infraestructuras militares en dos zonas de la ciudad, una de ellas el área de Maniriyeh, cercana a la Universidad. Sin embargo, a pesar del aviso, miles de manifestantes se echaron a las calles para celebrar el llamado Día de Jerusalén, una protesta tan vinculada al régimen que fue establecida en 1979 por el propio ayatolá Jomeiní para pedir atacar Israel y que se conmemora cada año el último viernes del Ramadán.

Mientras muchos iraníes en el exterior tratan de llamar la atención de los medios internacionales sobre el hecho de que la población iraní ni siquiera tiene refugios antiaéreos en los que resguardarse de los bombardeos, los ayatolás han lanzado a la calle a miles de los suyos, usados como auténticos escudos humanos al modo en que lo hace habitualmente Hamás, es decir, tratando de que haya muertes para poder exhibirlas en la prensa internacional.

Aunque el régimen suele ser muy opaco respecto de la participación de altos mandos en este tipo de actos, en esta ocasión sí ha trascendido que han estado el comandante en jefe de la Policía, Ahmad Reza Radan, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani.

Este último ha declarado a medios locales con las típicas bravatas propagandísticas, entre ellas que "Donald Trump no tiene inteligencia para darse cuenta de que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido" que "cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será" su determinación, o que "los ataques del régimen sionista contra la ruta de la marcha demuestran su desesperación".

Esta frase viene a colación porque finalmente un ataque de Israel se produjo en los alrededores de la manifestación: se escuchó una explosión, apareció una columna de humo y los manifestantes reaccionaron gritando "¡Alá es grande!", según se ha podido observar en vídeos compartidos por medios iraníes.

Además, se celebraron también marchas en docenas de ciudades de todo el país después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí –sobre cuyo estado de salud tanto Israel como Estados Unidos han expresado sus dudas– llamase a la población a participar en las manifestaciones, en el que fue su primer mensaje a la nación tras suceder a su padre, Alí Jameneí, aunque lo hizo sin presentarse ante el público y tan solo con un comunicado que leyó una periodista.