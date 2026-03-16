"Pep Guardiola puede ser cesado"

Es una semana importante para el fútbol español que pretende clasificar a seis clubes a los cuartos de final en competiciones europeas. Tres, en la Champions League. El primero en jugar será el Real Madrid, en Manchester y mucho se ha hablado de este encuentro en Fútbol esRadio. Hoy lunes, además de Sergio Valentín, con Luis Herrero, José Luis Garci, Isidoro San José y Jaime Ugarte. El Real Madrid viene de lograr una buena victoria ante el Elche (4-1) con una variada presencia de canteranos. Ocho ya han tenido minutos en el Real Madrid con Arbeloa: "Es que una hora antes se había jugado el Castilla y se supone que esos jugadores son del Castilla. Y 0-4 al Lugo. Toda su estructura está bien pensada y bien organizada y bien nutrida. Y hemos visto que todos los que han salido, pues lo han hecho con un desparpajo y con naturalidad", recalcaba Isidoro San José, buen conocedor del trabajo que se realiza en Valdebebas. "Hay canteranos validos en el Barcelona o en el Atlético de Madrid. ¿Cómo no iba a haber en el Real Madrid? El Real Madrid es élite mundial", añadía Ugarte.

Luis Herrero, contento por la irrupción de los canteranos (le gustó especialmente Yañez) está contrariado porque le ha gustado el Real Madrid en los dos últimos partidos, pero tiene la intuición de que algunos jugadores no tendrán continuidad en el once titular: "Tengo una sensación muy agridulce, que no sé explicar. ¿Y ahora qué? No van a tener oportunidades ¿Qué va a pasar con Pitarch cuando vuelva a Bellingham? Lo único que sé es que hay chavales que si tuvieran continuidad, iban a poder aportar mucho, pero doy por hecho que desgraciadamente no la van a tener porque cuando vuelvan los primeros se van a quedar fuera", afirmaba. "Lo importante es que tengas... Porque había un momento que había la nada", le recordaban a Luis.

José Luis Garci apostó por la clasificación de Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona, pero cree que los dos primeros pueden sufrir en Inglaterra: "como le salga un buen partido (al City) tiene jugadores de calidad y te hace mucho daño. Lo que hay que intentar es que no le salga al contrario al Madrid". En este sentido, se debatió sobre la posibilidad de que Mbappé sea suplente: "si el resultado fuese al revés, Mbappé a jugar, pero con 0-3 el Madrid lo que tiene que hacer es protegerse un poco, no como el Atleti defendiéndose a ultranza, sino defendiéndose y atacando", sentenció el director de cine.

"Es un partido, en teoría, ideal para Mbappé y para sus características. No digo para el Mbappé de este momento. Es uno de los que mejor ocupa los espacios y más rápido en el contragolpe" comentó Luis Herrero. Pep Guardiola podría estar ante los últimos meses al frente del Manchester City, una noticia que desveló Isidoro San José que venía de estar con Steve McManaman: "Están hablando seriamente de la posibilidad de que cesen a Guardiola. He estado con McManaman, hemos estado charlando y está cuestionado. Lleva 10 años en el City, ¿y cuántos ha gastado últimamente?".

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