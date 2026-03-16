Prescott, el portero de 16 años que podría debutar con el Bayern en Champions

Sin sus cuatro porteros principales. Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jonas Urbig y Leon Klanac forman el cuarteto de guardametas del Bayern de Múnich; sin embargo, en plena semana de Champions League posiblemente sea el juvenil Leonard Prescott quien se ponga bajo palos frente a la Atalanta debido a las lesiones de los mencionados anteriormente.

A sus 16 años y con 1,96 metros de altura, Prescott ha destacado como titular en el sub-19 del equipo. El joven nació en Nueva York –su madre es alemana y su padre estadounidense– y comenzó su carrera en el Unión Berlín antes de unirse a la academia del Bayern de Múnich en 2023. Su contrato con el club se extiende hasta 2027. Además, ha vestido la camiseta de la selección alemana sub-17, aunque todavía podría jugar con Estados Unidos.

Crisis en la portería

En el encuentro del fin de semana ante el Bayer Leverkusen, Ulreich regresó al terreno de juego después de 18 meses y en la tarde del domingo el club bávaro comunicó que el alemán sufrió "un desgarro en el aductor derecho". En la jornada anterior, contra el Borussia Mönchengladbach, fue Neuer quien padeció una "pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo".

ℹ️ Sven Ulreich estará de baja por el momento. Sven Ulreich sufrió una rotura en el aductor derecho durante el partido de Bundesliga disputado el sábado. 🔗 https://t.co/qtncUTa4oO pic.twitter.com/jcJzM9xiJp — FC Bayern München Español (@FCBayernES) March 15, 2026

En lo que respecta a Leon Klanac, tiene una rotura muscular que le mantiene lejos de los terrenos de juego desde enero. En cuanto a Jonas Urbig, durante la ida de octavos, sufrió una conmoción cerebral, siendo el guardameta con más posibilidades de llegar al partido de vuelta de la competición europea ante los italianos.

Entre las cualidades que destacan de él están su velocidad de reacción y su juego con los pies, además su estatura le permite dominar el juego aéreo. Leonard se siente cómodo en la salida desde atrás y participando varios metros fuera del área. Hay quienes comienzan a compararlo con Manuel Neuer.

15 year old Bayern goalkeeper Leo Prescott named goalkeeper of the tournament at a U19 cup Take a look at his saves, he stands at 195cm tall at 15… pic.twitter.com/l9fZCnDtIz — H (@PavlovicEra_) July 15, 2025

Si finalmente Kompany decide mantener cautela con Urbig, Prescott debutaría y se convertiría en el noveno futbolista más joven de todos los tiempos en estrenarse en Champions League. Por delante se encuentran otros como Max Dowman –debutó a los 15 años– o Lamine Yamal –lo hizo con 16 años y 2 meses–.