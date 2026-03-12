Thiago Pitarch, la perla del Real Madrid que se disputan España y Marruecos

Thiago Pitarch ha comenzado a ganar protagonismo en el Real Madrid y su talento ya se encuentra en el radar de la Federación Española, pero también despierta el interés en Marruecos. La selección española convocó al futbolista en el Mundial Sub-20 de septiembre y, aunque comenzó como suplente, se aseguró un puesto fijo en el centro del campo junto a Rodrigo Mendoza.

De cara a la convocatoria de este mes de marzo de la selección Sub-21, todo apunta a que el seleccionador David Gordo citará al madrileño, en un momento en el que además Mendoza se encuentra fuera por la lesión sufrida en el encuentro ante la Real Sociedad.

Aun así, desde la selección marroquí no pierden la esperanza de un cambio de opinión de Pitarch. Nacido en Fuenlabrada, su abuela es de Marruecos y por ello podría pasar a formar parte de su combinado. Incluso, los Leones del Atlas se han aventurado a considerar la posibilidad de que el centrocampista participe en el Mundial absoluto si sigue sumando minutos en el conjunto de Álvaro Arbeloa.

Pasos en el primer equipo

A sus 18 años, entró en la cantera del Atlético de Madrid en 2013 y estuvo hasta 2018; después de pasar por el fútbol base en Getafe y Leganés, se abrieron las puertas de La Fábrica en 2024. Pitarch pasó a formar parte del juvenil C y en apenas un par de años ya ha llegado al primer equipo del Real Madrid.

Durante esta temporada en LaLiga, el futbolista ha viajado con el equipo en diez ocasiones, aunque solo ha saltado al terreno de juego dos veces, ante Getafe y Celta de Vigo. En ese desplazamiento a la ciudad gallega disputó el partido completo y lideró la banda izquierda junto a Mendy con presión, movilidad y personalidad. En total, suma 145 minutos en la competición nacional.

Reafirmando su postura

En Champions League también ha saltado al césped hasta en tres ocasiones. Si bien, en las dos primeras apariciones frente al Benfica, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, apenas estuvo siete minutos en el terreno de juego. En cambio, en el encuentro disputado ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu disputó 76 minutos, volviendo a transmitir una sensación de control y personalidad.

En ese ascenso al primer equipo ha tenido mucho que ver la figura de Álvaro Arbeloa: "Siempre estaré agradecido al míster; me pide que tenga personalidad, que no me queme el balón y que juegue como yo sé", confesó el joven en rueda de prensa después del encuentro ante el equipo de Pep Guardiola.