El Real Madrid ha fichado bastante esta temporada —especialmente en comparación con otros veranos— y una de las líneas que más ha reforzado es la defensa con las incorporaciones del central Dean Huijsen y los laterales Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras. También ha llegado el argentino Franco Mastantuono, que no podrá incorporarse al equipo hasta este próximo jueves —que es cuando alcanzará la mayoría de edad—, pero aún así el madridismo echa en falta algún centrocampista más.

Especialmente tras el adiós de dos jugadores que han sido determinantes en la historia del madridismo como son Toni Kroos y Luka Modric. La afición sigue soñando con ese mediocentro organizador, una posición que en el Madrid todavía sigue huérfana. Arda Güler ha sido un parche en las últimas semanas: desde luego que el turco tiene calidad de sobra para generar fútbol, pero sus condiciones son las de mediapunta. No hay mucho más donde mirar. Brahim Díaz es un jugador más de banda, Dani Ceballos no ha tenido la continuidad esperada y Jude Bellingham —que quizá podría cumplir ese papel en un momento determinado— va a estar fuera de combate durante los próximos meses. Por no hablar de Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, que son más destructores de juego que organizadores.

Así que quizá la solución esté en casa. Y el espejo donde mirarse es Gonzalo García, el joven delantero madrileño que ha sido capaz de ganarse un hueco en el primer equipo gracias a la ausencia de un nueve, viendo cómo el club le renueva su contrato por tres temporadas.

Gran promesa de la cantera

Quien podría seguir sus sus pasos es Thiago Pitarch, una de las mayores promesas de La Fábrica —como se conoce a la cantera madridista— que en apenas unos meses ha pasado de ser un jugador más en el Juvenil B del Real Madrid a convertirse en la gran apuesta de Álvaro Arbeloa para el Castilla e impresionar a Xabi Alonso en sus entrenamientos con el primer equipo.

De hecho, Thiago, nacido en Fuenlabrada el 3 de agosto de 2007 —tiene 18 años recién cumplidos—, ya marcó en el partidillo de pretemporada que el Madrid ganó el pasado viernes al Leganés en Valdebebas (4-1). Antes de recalar en el club blanco en 2023, el futbolista pasó por el Getafe, el Atlético de Madrid y el Leganés.

Su trayectoria tiene una historia curiosa, y es que recibió la llamada de las categorías inferiores de Marruecos debido a su doble nacionalidad, pero la selección española rápido le convenció convocándole con la sub-18.

En cuanto a su estilo de juego, se trata de un centrocampista interior izquierdo (casi en la misma posición que Kroos) al que le encanta bajar a recibir para pedir el balón y tratar de sorprender aprovechando su gran conducción, su capacidad de giro y su pase.

Es capaz de llegar desde segunda línea y sumarse al ataque, pero siempre dando el mayor protagonismo a sus compañeros a partir de la zona de tres cuartos. También ha demostrado que es capaz de aparecer en la frontal del área o tener regate en espacios cortos para ser capaz de definir tanto al palo largo como sorprendiendo con su exterior.

En definitiva, un futbolistas con características especiales que, como ya ha ocurrido con Gonzalo, podría tener un hueco en el primer equipo madridista. Especialmente viendo que, precisamente, no es que sobren los futbolistas de perfil organizador a las órdenes de Xabi Alonso.