El partido entre el Real Madrid y el Manchester City ocupó la practica totalidad del programa de este miércoles. Juanma Rodriguez moderó la tertulia con Paul Tenorio, Alfredo Somoza, Sergio Fernández y Dani Blanco

La gran victoria del equipo blanco que venció 3-0 al conjunto citizen fue el epicentro de la tertulia. Para Paul Tenorio "fue un baño tremendo de Arbeloa a Pep Guardiola" y Alfredo Somoza destaca que "el Madrid hizo la mejor primera parte de la temporada y Valverde ha estado absolutamente colosal"

Sergio Ferrnández fue más rotundo. "Guardiola se ha equivocado y ha estado mejor Arbeloa. El Madrid ha dado un golpe en la mesa"

Sobre Tiago Pitarch los contertulios han destacado que "no saldrá del once inicial". Paul tenorio es de esta opinión y Juanma Rodríguez ha vuelto a reafirmarse "Hacía tiempo que no veía un canterano con mejor pinta"

Par el partido de vuelta Dani Blanco ha destacado "veo al Madrid en cuartos de final" mientras que Alfredo Somoza ha afirmado que "veo que pie y tres cuartos están en la siguiente ronda". Paul Tenorio dijo que "habrá que tener cuidado en el partido de vuelta pero el Madrid debe pasar"

Sergio Fernández destacó que "Arbeloa ha estado brillante en rueda de prensa. Ha magnificado a Guardiola justo el día que ha estado peor y eso es un mensaje claro"