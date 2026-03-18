Enzo Fernández es uno de los mejores centrocampistas del mundo y puede irse del Chelsea. Eso denotan sus palabras tras la eliminación del equipo blue en la Champions ante el PSG. Eliminación y humillación, porque el Chelsea cayó por 0-3 más la derrota de la ida. Paliza de Luis Enrique y el argentino fuera.

Cuando acabó el partido le preguntaron por su futuro en Londres y Enzo soltó la bomba. Este fue el momento en ESPN Argentina:

🎙️🇦🇷 Enzo sobre el partido y su futuro con @ESPNArgentina: "Perdimos el control en la ida con la diferencia de 3 goles... y acá cuesta arriba, los primeros 5' te hacen un gol" "Desde que llegué a Chelsea han pasado situaciones igual que ahora, toca apoyar a mis compañeros,… https://t.co/BasstkO2bt pic.twitter.com/GPB1BTYTzT — La Perla (@Perla_Londres) March 17, 2026

"No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Después está el Mundial y luego ya se verá", comentó Fernández.

"Desde que llegué al Chelsea han pasado situaciones como la que está pasando ahora. Creo que podemos dar la vuelta a la situación y conseguir los objetivos que el club quiere, que es clasificarse para la Champions y ganar la FA Cup", añadió posteriormente.

Ahora la pelota, entre otros, está en el tejado del Real Madrid. El conjunto blanco le quiere y el campeón del mundo no vería con malos ojos llegar a Madrid. También ha sonado el Atlético de Madrid, que con Apollo podría tener más dinero para acometer un fichaje así.