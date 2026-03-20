Lista de España: De la Fuente lleva a Joan García y se 'olvida' de Pubill

Ya tenemos lista de España para los partidos amistosos ante Serbia y Egipto de este parón de selecciones. Ambos se jugarán en España. De la Fuente lleva a Joan García y a otros tres porteros más y se olvida de Pubill. Víctor Muñoz, Mosquera y Barrentxea, novedades

Así presentaba la lista Luis de la Fuente:

Lo ha hecho con el streamer argentino Jero Freixas, conocido por sus vídeos locos sobre el mundo del fútbol y sobre todo por sus sketches sobre el Mundial. En la lista no están por lesión Pablo Barrios, Mikel Merino y Fabián.

Esta es la lista definitiva:

Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García.

Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Laporte, Huijsen, Cubarsí, Mosquera, Cucurella y Grimaldo.

Medios: Zubimendi, Rodri, Fermín, Pedri, Fornals, Carlos Soler y Dani Olmo.

Delanteros: Barrenetxea, Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Ferran, Oyarzabal, Borja Iglesias y Yeremy.

La noticia está en la portería donde entra por fin Joan García. El portero del Barcelona de hecho podría incluso ser titular en el Mundial viendo el rendimiento propio y el del resto de compañeros. Aunque David Raya en el Arsenal está brillando con luz propia. En defensa se ha caído Le Normand del Atlético y tampoco vuelve Carvajal. Morata, cada vez más descartado.

En el caso de Pubill habrá que ver si el defensa del Atlético se queda fuera por su problema en las costillas o por decisión técnica.