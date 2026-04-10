"Pubill no sacaba ninguna ventaja con la jugada"

El Primer Palo de hoy, dirigido por Juanma Rodríguez, se ha centrado en el comunicado emitido por el Barça hacia UEFA por el arbitraje en el Barça – Atleti de Champions.

Concretamente la acción en la que Pubill coloca el balón con la mano y no fue catalogada como penalti, algo que Juanma cataloga como "penalti de manual" mientras Paul Tenorio lo ve como "una jugada irrelevante". Sergio Fernández iba más allá asegurando que "los árbitros han aplicado el sentido común y hay que tener en cuenta el contexto de la jugada".

Sobre la reacción del Barça, Marçal indicaba que "no había sentado nada bien ni el arbitraje ni el resultado", una queja que sorprendía a María Trisac, puesto que "siempre que el Madrid reclama malos arbitrajes se le emplaza a su juego y lo sucedido en el campo, pero el Barça en este caso no lo ve así".