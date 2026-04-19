El ataque de Freixa al Atlético tras caer en la final de Copa

La final de la Copa del Rey no terminó con el pitido final. Más allá de la victoria de la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja, las redes sociales se convirtieron en un nuevo escenario de protagonismo. Allí apareció Toni Freixa, quien no dejó pasar la oportunidad para lanzar un mensaje directo al conjunto rojiblanco: "Contra 11 cuesta más".

Contra 11 cuesta más — Toni Freixa (@tonifreixa) April 18, 2026

Una frase escueta, aparentemente simple, pero con una carga evidente. El exportavoz del FC Barcelona hacía referencia a los recientes enfrentamientos entre ambos equipos, especialmente en la UEFA Champions League, donde las expulsiones condicionaron los partidos del conjunto azulgrana.

Contexto: una rivalidad reciente muy caliente

El comentario de Freixa no surge de la nada. En los días previos, el Atlético de Madrid había sacado pecho en redes por eliminar al Barcelona en competición europea. Un cruce cargado de polémica, marcado por decisiones arbitrales y situaciones que dejaron malestar en el entorno culé.

Además, la tensión había aumentado por un detalle aparentemente menor: el estado del césped del Metropolitano. Desde el entorno del Barcelona se cuestionó su condición en la previa del partido, lo que provocó una respuesta irónica del Atlético en redes sociales.

La respuesta con ironía sobre el césped

Freixa recogió ese guante tras la final de Copa. En otro mensaje, tiró de sarcasmo para responder a aquella publicación rojiblanca: "Se os ha olvidado contarnos a qué huele el césped del Estadio de La Cartuja".

Se os ha olvidado contarnos a qué huele el césped del Estadio de la Cartuja https://t.co/O7hY0LgD5D — Toni Freixa (@tonifreixa) April 18, 2026

La referencia al Estadio de La Cartuja no era casual. Allí, el Atlético cayó en la tanda de penaltis, dejando escapar el título. El comentario conectaba directamente con el mensaje previo del club madrileño sobre "el olor a césped recién cortado", devolviendo la ironía en el momento más doloroso para los colchoneros.

La final: emoción hasta el último instante

El partido, por su parte, fue un reflejo de la igualdad entre ambos equipos. La Real Sociedad golpeó primero con un tanto tempranero de Ander Barrenetxea y volvió a adelantarse antes del descanso gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal.

El Atlético reaccionó con goles de Ademola Lookman y Julián Álvarez, llevando el encuentro hasta la prórroga. Sin embargo, la igualdad persistió y el título se decidió desde los once metros, donde la Real terminó imponiéndose.

Un "zasca" con memoria competitiva

El famoso "Contra 11 cuesta más" se interpreta como un recordatorio de los partidos en los que el Barcelona jugó en inferioridad numérica frente al Atlético. Más que un simple comentario, es una forma de reabrir el debate sobre aquellas eliminatorias y las decisiones arbitrales que las rodearon.

Freixa, que ya fue candidato a la presidencia del club azulgrana, ha sido históricamente una voz activa en la defensa del Barça. Sus mensajes suelen tener un tono directo y, en este caso, no fue diferente. Aprovechó el tropiezo del rival para devolver lo que considera agravios recientes.

Pese al tono irónico y crítico, Freixa también tuvo espacio para el reconocimiento. Tras la final, felicitó públicamente a la Real Sociedad por el título, celebrando su éxito con un mensaje en euskera dirigido al conjunto donostiarra.

Este equilibrio entre crítica al rival y reconocimiento al campeón refleja la dualidad habitual en este tipo de reacciones: rivalidad intensa por un lado y respeto competitivo por otro.