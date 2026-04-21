El Primer Palo de hoy, dirigido por Juanma Rodríguez, se ha centrado en los pitos en la final de Copa del Rey y las declaraciones de Arbeloa en la previa del Real Madrid – Alavés.

"El problema es que no pasa nada, por eso se sigue pitando el himno de España, esto es algo que volveremos a presenciar el próximo año como lo hemos hecho tantas veces", lamentaba Isra Íñiguez. Algo que también ha afeado el propio conductor del programa indicando que "se debería sancionar con no volver a disputar el torneo". Una actitud incomprensible para María Trisac, "si alguien no se siente español no tiene lógica que quiera acudir a la final de un torneo como la Copa del Rey".

Además, las declaraciones de Álvaro Arbeloa en relación al arbitraje en el partido ante el Bayern que supuso la expulsión de Camavinga han sido muy cuestionadas. "Es el discurso que va acorde con el club, por eso pienso que tiene un 25% de posibilidades de seguir al frente del banquillo", apuntaba Paco Rabadán.